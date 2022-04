Huracán Las Heras venció a Camioneros y festejó su primer triunfo

Huracán Camioneros horizontal uno.jpg

El Globo lo arrancó perdiendo por el gol de Matías González a los 34' del primer tiempo y en el segundo tiempo lo dio vuelta. Primero lo igualó Matías Navarro a los 2' y los 40' Lucas Agüero marcó la diferencia para el equipo que dirige tácticamente Matías Minich.

El conjunto de calle Olascoaga con mucha entrega, sacrificio y contundencia pudo lograr los tres puntos. En sus tres presentaciones había perdido uno y igualó en dos oportunidades.

Además no ha había convertido goles, por lo que fue un triunfo muy importante el que logró.

Huracán Las Heras, tiene -10, ya que le van a descontar 15 unidades y ha sumado cinco. En la próxima fecha el equipo lasherino jugará ante Estudiantes en San Luis, en un partido correspondiente de la 5ª fecha.

La Síntesis

Huracán Las Heras 2: Juan Cruz Cuesta; Gabriel Vallés, Matías Contreras, Julio López y Mateo Vignolo; Ignacio Sabatini, Rodrigo Ramírez, Luis Daher y Matías Navarro; Francisco Biasutti y Javier Peñaloza. DT: Matías Minich.

Camioneros 1: Julio Chiarini; Juan Ferreira, Iván Centurión, Luciano Sánchez, Brian Musarella; Matías González, Agustín Briones, Alan Olnik, Joaquín Petino; Rodrigo Giorno, Gonzalo Vivanco. DT: Livio Prieto.

Goles: PT: 34' González (C). ST: 2' Navarro (HLH), 40' Agüero (HLH)

Cambios: ST 11' Cristian Belucci por Giorno (C)), 17' Enzo Tejada y Lucas Agüero por Peñaloza y Sabatini (HLH), 31' Rodrigo Monserrat por González (C), 32' Gonzalo Baglivo por Petino (C), 33' Nicolás Ramírez por Vivanco (C), 39' Gianfranco Leiva Francisco Biasutti (HLH) y Julián Moyano por Ramírez (HLH).

Expulsado: ST: 9' Sánchez (C), por doble amonestación.

Árbitro: José Díaz, de Villa Mercedes.

Fotos: gentileza Prensa Camioneros