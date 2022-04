Huracán Las Heras igualó ante Sportivo Desamparados en San Juan

De todas maneras, el equipo que dirige Matías Minich sigue sin ganar en el Torneo Federal A 2022, con una derrota y dos empates consecutivos.

El primer tiempo no fue bueno y casi no se registraron situaciones de gol. Desamparados tuvo más la pelota, pero no llegó con claridad al arco defendido por Juan Cruz Cuesta y el Globo se mostró sólido en defensa y apostó al contragolpe.

En el segundo tiempo el equipo local intentó imponer condiciones y Garrito tuvo una ocasión clara, pero la definición no fue buena.

A los 14' el arquero del Globo se lució ante un remate de Seimandi que se metía en el ángulo y en el último minuto el equipo sanjuanino tuvo la posibilidad de ganar con un remate de Abecasis que se estrelló en el palo

El Globo consiguió una igualdad aunque en los tres partidos que jugó no marcó goles, algo preocupante ya que a Huracán le descontarán 15 puntos por los incidentes ocurridos ante Ferro de General Pico en el estadio General San Martín.

Por la 4ª fecha del Torneo Federal A, Huracán Las Heras jugará ante Camioneros en el predio de FADEP, con día y horario a confirmar.

La Síntesis

Sportivo Desamparados 0: Alan Minaglia; Lucas Ceballos, Guilermo Pfund, Marcos Cabrera y Laureano Puñet; Lucas Seimandi, Javier Pereyra, Nicolás Quiroga y Matías Garrido; David Romero Neira y Bruno Rodríguez. DT: Marcelo Fuentes.

Huracán Las Heras 0: Juan Cruz Cuesta; Gabriel Vallés, Matías Contreras, Julio López y Mateo Vignolo; Ignacio Sabatini, Rodrigo Ramírez, Luis Daher y Matías Navarro; Francisco Biasutti y Javier Peñaloza. DT: Matías Minich.

Cambios: ST: 15' Gianfranco Leiva por Navarro (HLH), 16' Saúl Abecasis por Quiroga (SD), 24' Lucas Agüero por Biasutti (HLH), 35' Julián Moyano por López (HLH), 36' Lucas Dilelio por Seimandi (SD)

Estadio: Del Bicentenario de San Juan (local Sportivo Desamparados).

Árbitro. Ezequiel Billone (Córdoba).

Fotos: Gentileza Prensa Sportivo Desamparados