Huracán Las Heras empató con Cipolletti y no despega en el Federal A

El encuentro tuvo como escenario el Predio de Fadep, debido a la suspensión que tiene que cumplir el club lasherino, por los incidentes registrados en el último partido del año pasado. Se le descontarán 15 puntos y le clausuraron el estadio por un año. Además, los primeros seis partidos que disputará de local, serán a puertas cerradas.

Por la 3ª fecha del Federal A, Huracán Las Heras visitará a Desamparados de San Juan, con día y horario a confirmar.

La síntesis

Huracán Las Heras 0: Juan Cruz Cuesta; Gabriel Vallés, Matías Contreras, Julio López y Mauro Visaguirre; Ignacio Sabatini, Rodrigo Ramírez, Luis Daher, Matías Navarro; Francisco Biasutti y Javier Peñaloza. DT: Matías Minich.

Cipolletti 0: Facundo Crespo; Boris Magnago, Elvis Hernández, Brian Berlo, Gastón Rosello; Brian Meza, Maximiliano Amarfil, Matías Sosa, Maximiliano López; Maximiliano Fornari .Diego Bliekiewicz. DT: Germán Alecha.

Estadio: FADEP (local Huracán Las Heras).

Árbitro: Jonathan Correa (Córdoba).

Cambios: ST: al inicio Gustavo Britos por Bliekiewicz (C), 16' Fernando Pettinerolli por Sosa (C), 25' Lucas Agüero por Ramírez (HLH), 34' Mateo Vignolo por Visaguirre (HLH) y Enzo Tejada por Navarro (HLH). 34' Santiago Ávila por López (C) y 40' Martín Correa por Vallés (H).

Expulsado: ST: 13' Fornari (C), por doble amonestación.