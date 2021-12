https://twitter.com/BolavipAr/status/1472389745518989315 GALLARDO IGUALÓ A BIANCHI EN CANTIDAD DE TÍTULOS



El Virrey ganó 15 torneos en 29 años de carrera

El Muñeco ganó 15 torneos en 9 años de carrera



¡Tremendo!

“No me fijo en eso, no reparo en esas estadísticas, sí me moviliza el hecho de poder seguir estando en este lugar, seguir trabajando, la satisfacción que te da el equipo“, gambetó el entrenador millonario, en conferencia de prensa.

De todas formas, admitió: “Es hermoso ganar y más de la forma que ganamos. Es un recurso al que le damos mucha importancia. Feliz por eso, más que por lo personal, lo que representa ganar como ganamos”.

En suma, el apodado Muñeco acumuló 22 consagraciones con River, si se cuentan las 8 que logró como jugador y las 14 que tiene como técnico. Labruna, en tanto, cosechó 16 festejos como jugador y 6 como entrenador.

Gallardo, que venía de saldar una de sus pocas deudas en cuanto a títulos en River ganando el último torneo local, obtuvo con River las Copas Libertadores 2015 y 2018; la Copa Sudamericana 2014; las Recopas Sudamericana 2015, 2016 y 2019; la Copa Suruga Bank 2015; las Copas Argentina 2016, 2017 y 2019; las Supercopas Argentina 2017 y 2019; y el reciente Trofeo de Campeones 2021.

Gallardo alcanzó a Bianchi y quedó a solo un título de igualar al Mago Helenio Herrera, el DT argentino que más veces salió campeón.

El último baile de Leonardo Ponzio

Tras el último partido de Leonardo Ponzio, Gallardo y el capitán se fundieron en un abrazo. El técnico millonario no ahorró ningún elogio para con el rosarino, quien dio por terminada su carrera profesional.

“Una emoción muy fuerte, nos dio muchísimo, se ha caracterizado por ser una persona que siempre puso a River por delante de todo, siempre con un espíritu enorme y es una referencia para todos los más chicos, para todo el plantel y el hincha de River”, destacó Gallardo.

La debilidad por Julián Álvarez

Gallardo tampoco ahorró elogios para con Julián Álvarez, quien evitó dar precisiones sobre su futuro. Dijo que es un delantero que “está creciendo”, pero que, aún así, está “a punto caramelo”.

“Álvarez es un jugador que te daba polifuncionalidad, de mucha voluntad. Hoy es un jugador que está a punto caramelo para hacerlo de manera muy importante. Por ahí hace dos años no podía porque era demasiada responsabilidad”, explicó.

julian-alvarez2.jpg "Julián Álvarez está punto caramelo", sostuvo Marcelo Gallardo.

En esa dirección, apoyó el trabajo con los juveniles: “Si decimos que Julián Álvarez tiene 21 años, parece que tiene diez temporadas de Primera División y solo son tres. Eso es proceso. Algunos tienen la posibilidad de explotar, como le está pasando a Julián hoy, otros tienen la posibilidad de seguir aprendiendo y potenciándose con un equipo que lo respalde”.

Su continuidad en River

También dejó un espacio en la conferencia de prensa para reiterar conceptos sobre su continuidad, la que confirmó el 8 de este mes, en la previa de los festejos por el tercer aniversario de la conquista de la Copa Libertadores en Madrid, ante Boca.

“Ya he dicho muchas veces, cambiar por cambiar, querer ir a probarme a otro lado porque necesito probarme a otro lado para contentar a los demás… Elijo seguir quedándome acá porque me parece que es demasiado el desafío que tengo para seguir estimulándome, no sé hasta cuándo, pero mientras sienta eso seguiré estando”, explicó.

También señaló que su permanencia se debe a que se siente “feliz” y sostuvo que tomó la decisión “correcta”.

