River goleó 4-0 a Colón en Santiago del Estero y se quedó con el Trofeo de Campeones

julian-alvarez2.jpg

En el primer tanto, el delantero millonario recibió un centro desde la derecha de Santiago Simón y descolocó a Leonardo Burián, con una definición propia de un talentoso jugador.

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1472390011127570435 #TrofeodeCampeonesxTNTSports | ¡Cierra el año con todo! Patricio Loustau pitó el final del partido y River se consagró campeón del Trofeo de Campeones 2021. ¡Felicitaciones, Millonario! pic.twitter.com/a97EYOK1AC — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 19, 2021

En el complemento, Julián Álvarez batalló una pelota casi perdida y tuvo su recompensa.

Benjamón Rollheiser, tras capturar un rebote, dejó sin chances al arquero de Colón, liquidando el partido para River. La frutilla del postre la puso Jorge Carrascal, con una sólida definición en el final del encuentro.

river-colon8.jpg

River, dueño absoluto del Trofeo de Campeones, se aseguró la chance de disputar la final de la Supercopa Argentina ante Boca Juniors, equipo que ganó hace poco la Copa Argentina.

river.jpg

River, campeón de la Liga Profesional 2021, se quedó con el Trofeo de Campeones ante el Sabalero de Eduardo Domínguez, equipo que fue campeón de la Copa de la Liga en junio pasado, cuando superó a Racing en la final por 3 a 0 en San Juan.

River, que sonríe al tener asegurada la continuidad de Marcelo Gallardo al frente del bando de suplentes, sumó su tercer título este 2021, para alegría de sus hinchas.

Mirá los goles del partido

https://twitter.com/RiverPlate/status/1472373309455151107 El goleador siempre está: centro perfecto de Simón y toque a pura calidad de Julián Álvarez para el 1-0 de River pic.twitter.com/oTltIw1RUo — River Plate (@RiverPlate) December 19, 2021

https://twitter.com/RiverPlate/status/1472383345497722884 Buena jugada de Paradela combinando con Enzo y, una vez más, aparece el goleador: JULIÁN ÁLVAREZ pic.twitter.com/N1bHL5qht0 — River Plate (@RiverPlate) December 19, 2021

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1472386057857548292 ¡GOOOL DEL RIVER CAMPEÓN! La armó Julián Álvarez y la metió Benjamín Rollheiser para el tercero ante Colón en el #TrofeoDeCampeones. pic.twitter.com/rlHrfmhXIF — SportsCenter (@SC_ESPN) December 19, 2021

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1472387631078064139 Carrascal liquidó todo y, tras el 4-0, se picó todo en Santiago. River gana el #TrofeoDeCampeones. pic.twitter.com/7Zdw5H2tqa — SportsCenter (@SC_ESPN) December 19, 2021

La síntesis

River Plate 4: Franco Armani; Robert Rojas, Paulo Díaz, Héctor Martínez y Milton Casco; Santiago Simón, Enzo Fernández, Bruno Zuculini y José Paradela; Agustín Palavecino; y Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo.

Colón 0: Leonardo Burián; Eric Meza, Bruno Bianchi, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Rodrigo Aliendro y Federico Lértora; Alexis Castro, Cristian Ferreira y Christian Bernardi; y Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

Árbitro: Patricio Loustau.

Cancha: estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.

Gol en el primer tiempo: 41m Julián Álvarez (R).

Goles en el segundo tiempo: 13m Julián Álvarez (R), 39m Benjamín Rollheiser (R) y 45m Jorge Carrascal (R).

Cambios: en el segundo tiempo, 18m Jorge Carrascal por Palavecino (R), Lucas Beltrán por Ferreira (C), Facundo Mura por Meza (C) y Santiago Pierotti por Bernardi (C); 31m Leonardo Ponzio por Fernández (R), Benjamín Rollheiser por Simón (R) y Tomás Galván por Paradela (R); 37m Nicolás Leguizamón por Farías (C).

Amonestados: Martínez, Zuculini (R); Castro, Lértora, Goltz (C).