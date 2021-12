Gallardo anunció que no se irá de River y seguirá al frente del equipo

Y agregó: “Recién anoche lo medité y hoy a la mañana le comuniqué primero a Enzo Francescoli, a Jorge Brito, al plantel y no quería que pase más tiempo. Necesitaba comunicarlo y no generar más expectativa”.

“No quería generar angustia. No tengo muchas palabras sobre todo el afecto que el hincha me brinda, la manera de devolverle ese amor renovando mis energía y siguiendo en esta gestión deportiva que me hace feliz”, indicó el Muñeco.

Gallardo aclaró que en principio su continuidad “será por un año” y le dejó un mensaje para los hinchas de cara al 9 de diciembre: “Me parecía lo mejor anunciarlo hoy para que mañana no haya nada que altere ese festejo eterno”.

El Muñeco Gallardo, de 45 años, tomó el mando del equipo riverplatense en el 2014 y desde entonces no paró de ganar títulos. Su contrato finalizará el próximo 31 de diciembre de 2021.

El entrenador ya habló con dirigentes y jugadores para contarles que se queda, algo que confirmó públicamente este miércoles.

El día previo a la fiesta en el Monumental, donde el flamante campeón de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) celebrará tres años de la gran final de la Copa Libertadores 2018 que le ganó a Boca en Madrid, Gallardo decidió hablar en público y regalarles una linda sorpresa a los hinchas millonarios con su continuidad.

Como DT de River Plate, Gallardo logró seis títulos nacionales: un campeonato de Primera División (2021), tres Copas Argentina (2015, 2016 y 2019) y dos Supercopas Argentina (2017 y 2019).

En el plano internacional obtuvo siete títulos: dos Copas Libertadores (2015 y 2018), una Copa Sudamericana (2014), tres Recopas Sudamericanas (2015, 2016 y 2019 y una Suruga Bank (2015).

Gallardo, con un total de trece títulos, se transformó en el director técnico más exitoso de River Plate.