Fausto Montero se siente identificado con el juego de Maipú

Montero, en una charla que le concedió a Ovación, se refirió al compromiso que afrontarán ante Ferro y reconoció: "Tenemos un lindo partido después del buen debut que tuvimos ante Independiente Rivadavia. La idea que tenemos es ser un equipo protagonista. Será un partido totalmente abierto en una cancha grande. Vamos a enfrentar a un conjunto que tiene buenos jugadores. Trataremos de lastimar al rival".

Fauto montero Maipu dos.jpg

El ex jugador de Argentinos Juniors, entre otros equipos, destacó el estilo que propone el entrenador Juan Manuel Sara: "Es una propuesta muy buena la del entrenador, de ser un conjunto que le gusta jugar de igual a igual a cualquier equipo".

"Esperamos seguir mejorando y creciendo. La verdad que este funcionamiento nos ha dado muy buenos resultados, como se vio en los partidos de la pretemporada y el primer partido que jugamos frente a Independiente Rivadavia. Tenemos que seguir afinando la máquina para los compromisos que vienen", agregó.

Con respecto a su debut, el volante afirmó: "En lo personal me sentí muy cómodo en el Deportivo Maipú, tratando de aportar mi experiencia. Estaba muy ansioso por el debut y por aguantar los 90 minutos frente a Independiente Rivadavia. Me sentí muy bien desde lo físico, que era algo que me inquietaba. Con el correr de los minutos me fui sintiendo más cómodo con el trato de la pelota".

"Me siento muy contento de volver a Mendoza después del paso que tuvimos en Independiente Rivadavia. Es muy lindo ser parte de este proyecto, estamos muy ilusionados y ojalá que empecemos a sumar de a tres. Los triunfos nos darán mucha confianza", contó.

Montero se refirió a la impresión que le ha dejado el entrenador Juan Manuel Sara: "Tiene una idea clara, con una gran interpretación del juego. En el día a día hemos mejorado nuestro nivel con la planificación de trabajo que el entrenador utiliza. Viene haciendo un gran trabajo".

Por último, se refirió a este torneo que es muy largo: "Es un certamen donde los equipos se han reforzado bien, no te podes relajar y menos ahora que hay descensos. Va ser un torneo muy atractivo y hay que destacar que vamos a jugar el campeonato más largo del mundo".

Fotos: Gentileza Prensas Deportivo Maipú.