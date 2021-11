https://twitter.com/DeportesMinuto/status/1462847897972715525 Enzo Pérez tras realizarse los primeros estudios en la lesión que sufrió en su codo izquierdo, en la victoria de River 1 a 0 sobre Platensepic.twitter.com/V7bPKKQV77 — MINUTO DEPORTES (@DeportesMinuto) November 22, 2021

"No sé cuál será el tiempo de recuperación. Cuando le pregunté al médico en el banco, me dijo: 'Olvidate del campeonato'. Así que ahí me cayó un poco la ficha, por eso fue mi llanto", aclaró.

El complicado momento

Enzo sufrió la lesión a los 13 minutos del segundo tiempo, cuando saltó a cabecear y chocó con el jugador local Lucas Acevedo. El ex Godoy Cruz y Benfica de Portugal cayó con todo el peso de su cuerpo sobre el brazo izquierzo y se lesionó.