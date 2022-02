El Kun Agüero sorprendió al hablar de su problema en el corazón

kun-aguero.jpg El Kun Agüero se toma con mucha calma su problema de arritmia.

En una de las tantas transmisiones que realiza en su canal de Twich, el Kun Agüero se refirió al problema que afecta a su corazón. Sacándole drama, el ahora ex delantero argentina bromeó al respecto: “Tengo un chip acá. De noche tiro luces de colores, soy Iron Man. Es buenísimo”. “Sí se me acelera, le salta al médico”, explicó Agüero.

Luego agregó: “El médico me dijo: ‘venite el jueves, que te tengo que poner el chip’. Preparó una aguja, me pinchó, y al rato saca una cuchilla, una navajita, empezó a apretar y luego cambia, porque no cortaba bien; entonces cambió de cuchilla, como cuando comes un asado y quieres el cuchillo de sierra, ese que corta la carne bien. Parece que le erró al cuchillo porque lo cambió. No dolió, pero así me puso el chip”.

kun-aguero4.jpg El Kun Agüero tuvo que dejar el fútbol profesional por su problema de arritmia.

El ex integrante de la Selección argentina, de 33 años, fue diagnosticado con arritmia luego de sentir un fuerte dolor en el pecho mientras jugaba un partido con el Barcelona. A raíz de este problema, el Kun Agüero tuvo que ser hospitalizado. “Pensé que no era nada y que iba a estar bien. Cuando llegué al hospital estuve en una salita pequeña, con un montón de monitores a mí alrededor. Fue cuando me di cuenta de que algo andaba mal. Después de dos días en el hospital, comencé a ponerme nervioso”, indicó el ex Independiente, Atlético de Madrid y Manchester City.