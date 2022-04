Eduardo Salvio y Magalí Aravena declararon tras el escándalo

Según revelaron sus abogados, Eduardo Salvio quiso exponer la verdad de lo ocurrido y ofreció pruebas que permitirán esclarecer el episodio. También presentó testimonios de testigos que pasaban por el lugar y comprobó daños en su vehículo.

salvio-2.jpg Eduardo Salvio sale de declarar tras el escándalo con su esposa Magalí Aravena

Además Caffarello explicó que Salvio “nunca estuvo fugado, salvo que se considere que tomar un café con amigos durante cuatro horas”, a la vez que agregó: “El video es muy claro. Cuando él levanta el pie del freno automático, el auto se mueve. Ahí es cuando ella se cuelga del auto".

"Ella estaba con una amiga, testigo, que trató de separarla del auto porque estaba totalmente desorientada. Él arranca el auto y ella se cuelga para agredir a la persona que estaba sentada atrás que era una mujer”, dijo Caffarello.

Las medidas cautelares contra Eduardo Salvio

Prohibición de acercamiento a menos de 300 metros del domicilio donde se encuentre Magali Aravena.

a menos de 300 metros del domicilio donde se encuentre Magali Aravena. No tener contacto con Magali Aravena por cualquier medio salvo cuestiones relativas a los hijos en común por la que se designa a una persona de confianza de ambos.

con Magali Aravena por cualquier medio salvo cuestiones relativas a los hijos en común por la que se designa a una persona de confianza de ambos. No conducir vehículos por 30 días.

vehículos por 30 días. Avisar a la fiscalia y/o el juzgado su salida del país.

salvio-1.jpg Eduardo Salvio y Magalí Aravena cuando todo era felicidad

La declaración de Magalí Aravena

La esposa de Eduardo Salvio dijo que él quiso pisarla cuando la embistió con su camioneta mientras estaba parada frente al vehículo.

Magalí Aravena declaró que el 4 de abril se separaron luego de estar "legalmente casados" por 10 años y que se presentó en Puerto Madero cuando vio un posteo en las redes sociales en el que Salvio estaba con su "amante".

"Veo que estaba la camioneta del padrino de mi hijo y él estaba con la amante, fui hasta el auto y quedé enfrente", describió.

"Eduardo avanzó como queriéndose ir, pero yo estaba frente a él y avanzó como para pisarme, yo llegué a correrme pero me pasó pegado a las piernas y ahí me agarra el vidrio de atrás del lado del acompañante, arrastrándome hacia delante y luego hacia atrás, hasta que me solté, porque ya no tenía más fuerza. Eduardo dio marcha atrás y se dio a la fuga", dijo la mujer.

Además, sobre si iba a instar la acción penal, Magalí contestó: "Me reservo el derecho, quiero pensar bien".

Por último, aclaró que había sido la primera vez que hubo una discusión de este tenor en la que "él perdió la cabeza" y que ella "estaba loca" porque lo vio "con otra mujer".