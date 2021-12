Durísima respuesta de Lewandowski a Messi por el Balón de Oro

Messi-Balon-de-Oro.jpg

El mensaje de La Pulga hacía referencia a que en 2020 la revista decidió no entregar el premio por la pandemia del Covid y el polaco era el candidato preferido para recibirlo. "Me gustaría que su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías", admitió Robert.

"Estar tan cerca, competir con Lionel Messi… por supuesto que respeto cómo juega y lo que ha conseguido. El mero hecho de que pude competir con él me muestra el nivel que pude alcanzar. Pero, de hecho, me sentí triste y fue bueno que no tuviéramos un partido a mitad de semana después de la gala", añadió el ex Borussia Dortmund.

"No puedo decir que esté satisfecho sino todo lo contrario. Me siento insatisfecho".

Qué dijo Pascal Ferré

Pascal Ferré, editor jefe de la revista francesa y organizador del premio, se refirió a lo que afirmó Messi "Lo que dijo fue agradable e inteligente. Creo que no tenemos que tomar las decisiones muy rápido. Podemos pensar en ello y deberíamos", admitió.