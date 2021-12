Diego Pozo seguirá como entrenador de Gimnasia y Esgrima

Diego Pozo gimnasia horizontal uno.jpg

Al momento de hablar de su continuidad admitió: "En las reuniones que tuvimos con el presidente Fernando Porretta y los dirigentes les dijimos qué nos faltó para ascender y en qué cuestiones tenemos que cambiar y progresar. Todos sabemos que en el último torneo nos quedamos cortos con el plantel, muchos clubes no están bien económicamente y salvo los grandes de la categoría, cuesta mucho que un jugador venga al interior. Le dije al presidente que debemos tener un plantel numeroso porque el torneo será largo y hay que tener un recambio".

Diego Pozo continuó diciendo: "Ha sido un año duro, intenso y se terminamos agotados psicológicamente, los entrenadores representamos a un club y lo queremos defender de la mejor manera. Traté de dejar todo por este club, la verdad ha sido desgastante, estoy muy comprometido con Gimnasia en el proyecto que tenemos".

El entrenador intenta conformar el nuevo plantel, porque sufrirá varias bajas. "Estamos tratando de conformar el plantel en conjunto con la dirigencia. En estas vacaciones nos liberamos de no ir a las prácticas, pero estamos trabajando permanentemente en la conformación del plantel que queremos y tenemos que seducir a los jugadores para que vengan. Necesitamos entre diez y doce jugadores para seguir siendo un equipo competitivo, en un torneo largo donde habrá descensos, que serán los dos últimos de la tabla".

Gimnasia y esgrima horizontal.jpg

"Hay muchos jugadores que no podemos retener por la parte económica, hoy en día hipotecar al club por dos o tres jugadores no me parece lógico. El presidente se ha manejado de la mejor manera. A Iván Ramírez no lo podemos retener si lo quieren Belgrano y San Martín de Tucumán; es un jugador que hizo un torneo bárbaro, lo seducen económicamente de otras instituciones y Gimnasia no lo puede igualar", reflexionó.

Fotos: Martín Pravata UNO