Di María, el capitán, dedicó el triunfo a Messi y Scaloni

Ángel Di María, futbolista de PSG, valoró la victoria por las complicaciones vividas por la delegación desde su llegada a la ciudad de la región de Antofagasta: "Mucho tiempo en el aeropuerto, problemas y cosas", enumeró.

Sobre la ausencia de su amigo Lionel Messi, el rosarino consideró: "Cuando está él todo se hace mucho más fácil. Al no estar, hay que dividir fuerzas y calidad. Hicimos un buen partido, lo importante es seguir trabajando de esta manera".

Sigue la racha invicta de la Selección Argentina

Argentina, ya clasificado para Qatar 2022, es escolta de Brasil (36) con 32 puntos y extendió a 28 partidos su racha invicta. La última derrota data del 2 de julio de 2019 frente a Brasil (0-2) en la Copa América disputada en ese mismo país.

Ante Chile se sobrepuso a la altura de Calama y también a las bajas de último momento por Covid de Alexis Mac Allister, Emiliano Buendía y hasta de Pablo Aimar, asistente de Scaloni.

"Queremos mandarle un saludo muy grande a Buendía, a Scaloni, a Aimar, a Mac Allister. Ellos querían estar pero el Covid no los dejó. Sin embargo, este triunfo también es de ellos", señaló Rodrigo De Paul, gran figura ante Chile.

El propio De Paul reveló que en la noche previa al encuentro "Llegamos al hotel y en las habitaciones hacía 32°, no andaba el aire acondicionado. Abrimos las ventanas y había sonido de sirenas, muchos no pudieron dormir. Esta mañana no teníamos agua. No digo si está bien o mal, cada uno lo evaluará".