Benedetto no está tan lejos de regresar a Boca

benedetto.jpg Boca podría comenzar el 2022 anunciando la llegada de Benedetto.

Benedetto, delantero de 31 años, juega en el Elche, de la Primera División de España. Antes, tras salir de Boca, el atacante jugó en el Olympique de Marsella, de Francia, donde marcó 17 goles en los 71 partidos que disputó. Esta temporada se sumó al equipo español, donde jugó 10 encuentros y marcó dos tantos.

"Lo dije en su momento cuando me fui de Boca: yo creo que a Boca voy a volver, así sea como hincha o como jugador. De alguna de las dos maneras voy a volver", aseguró esta semana Benedetto en una entrevista, justo cuando comenzó a sonar con fuerza su posible regreso al Xeneize en enero próximo, para convertirse de nuevo en el 9 de Boca.

benedetto3.jpg El Pipa Benedetto dejó una buena imagen en Boca.

Sin embargo, hay quienes se oponen a la llegada de Benedetto a Boca. “Darío Benedetto quiere volver a ser el nueve de Boca en enero. Ya están avanzadas las charlas en relación a su salario. No hay impedimento económico para que se concrete. Sin embargo, su representante y un socio de su repre buscan convencerlo de que no vuelva ahora. Veremos", aseguró el periodista Pablo Lisotto. El agente de Benedetto es Christian Bragarnik, propietario del Elche.

"No lo escuché, no lo sabía. Si dijo eso, voy a tener que llamarlo en otra función jaja. Porque yo estoy esperando que continúe y haga goles en el Elche, estamos contentos con su llegada", sostuvo Bragarnik. Además, agregó: "Me gustaría que siga en Elche pero jugadores de tal trascendencia... Tendremos que evaluarlo. No es una locura porque él siempre supo, y me lo dijo siempre, que su idea es terminar allá y volver a Boca".