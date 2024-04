Funcionario de Cornejo apuntó contra la "excesiva burocracia" chilena por las demoras en el Paso

jose videla saenz jorge faurie paso a chile.jpg El embajador Jorge Faurie junto al mendocino José María Videla Sáenz durante la última visita de funcionarios al paso a Chile.

Demoras de 9 horas en el paso a Chile

Apenas 40 minutos de demora había en el complejo Los Libertadores en la noche del domingo. Claro, el grueso de vehículos desde la Argentina ya había pasado generando un caos en la montaña. La espera para las más de 35.000 personas que cruzaron desde el martes 26 hasta el sábado 30 de marzo fue de 9 horas promedio.

En contrapartida, para ingresar al país viniendo desde Chile, la demora fue nada más que de una hora y eso que viajaron casi 20.000 personas en 4.000 vehículos.

►TE PUEDE INTERESAR: La encerrona del PJ mendocino que sigue escuchando el mismo disco viejo y rayado

"En Horcones -la aduana argentina-, demoran un tercio del tiempo que demoran en la aduana chilena", lamentó Videla Sáenz, el subsecretario de Relaciones Institucionales del Gobierno mendocino. Esa relación se comprobará - o no- entre este lunes y el miércoles, cuando volverán a Mendoza la mayoría de los que viajaron a Chile por el feriado de Semana Santa y de Malvinas.

El funcionario volvió a reclamar agilidad en el paso. "Es necesaria la infraestructura edilicia pero hay un problema no sé si en la burocracia, en la voluntad o en el recurso humano", expresó en diálogo con radio Nihuil. "Se ve al cruzar a Chile que hay servicios agrícola ganadero que controlan para que no contrabandees una fruta hasta en el motor del auto", se quejó.

paso a chile aduana semana santa 1.jpg

¿La lentitud habrá sido una venganza de los chilenos por lo que dicen que dijo Faurie de ellos? "No creo que sea así", respondió Videla Sáenz en relación a la polémica que surgió a comienzos de la semana pasada, justo antes de que los argentinos comenzaran su viaje.

La cancillería trasandina se había manifestado con "preocupación" por la forma en que el embajador se expresó en una reunión que se concretó en Uspallata el 15 de marzo. Según un informe al que accedió Infobae, en un oficio se indicaba que "en dependencias del complejo Los Libertadores y ante la explicación que se le brindó (a Faurie) a propósito de los controles (...) y el perfil alimentario de nuestro país, el Sr. Faurie alzó la voz manifestando que ‘no le voy a aceptar que diga eso, puesto que mi país ya era potencia agrícola mientras ustedes recién aprendían a comer’".

Faurie negó el altercado aunque reconoció haberse referido a la Argentina como una potencia agrícola.

De todas maneras, Videla Sáenz evitó enfocarse en la polémica y aseguró que las demoras no son más que un "tema de excesiva burocracia" por parte de las autoridades chilenas.

"Tendría que haber más voluntad desde el otro lado de la cordillera para agilizar los pasos. Hay que tratar de generar la mejor predisponibilidad de las autoridades de ambos lados. Hablamos de integración y para cruzar a un país hermano estamos hasta 12 horas", lamentó una vez más.

►TE PUEDE INTERESAR: Otra vez subió la nafta: así quedaron los precios desde el 1 de abril

"No se puede seguir llenando un formulario a mano 3 veces con el número de chasis del auto. Lo que falta es agilizar el uso de datos electrónicos para no estar haciendo papeles inútiles, que además de hacerle perder el tiempo a la gente, contaminan el medio ambiente. La información es de fácil acceso para los dos gobiernos. Tiene que haber buena voluntad de ambos países y no aparece", cerró el funcionario local, sobre un tema que preocupa a los mendocinos no solo ante cada fin de semana turístico sino, y especialmente, para agilidad del comercio internacional.

paso cristo redentor paso a chile estacion uspallata 2.jpg En la estación de servicio de YPF en Uspallata se notó la gran presencia de argentinos con intenciones de cruzar a Chile.

Las recomendaciones para cruzar a Chile

Si bien ya estamos sobre el final del fin de semana largo, desde la Coordinación argentina de Justo José Báscolo emitieron recomendaciones para viajar a Chile:

"Agilice el trámite en Libertadores, realice la carga anticipada del formulario web y recuerde imprimir 2 copias para presentar en la Aduana de Chile", dijeron. El mismo se puede descargar en el siguiente enlace: https://serviciosweb.afip.gov.ar/DIA/EXTAPP/P121/P121.WebApp/formularios/E121_ppal.aspx

"Para el control sanitario deberá completar la declaración del SAG e imprimir una copia por viajero adulto mayor de 18 años", agregaron. Esa declaración se puede encontrar en la página de la aduana chilena.