Zodiaco: los signos más divertidos para salir de noche

Los geminianos son de lo más divertidos para salir de noche. Saben todo: cómo hacer la previa, a qué lugar ir a comer, dónde hay buenos shows, qué bebidas elegir y hasta la música que compartir en el auto. No se limitan a un solo tipo de salida nocturna. Hacen divertir a todos en un bar o en una caminata de medianoche en medio de la montaña. La noche es su momento del día, valga la expresión.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)

Los leones tienen fama de dormirse temprano, es cierto. Sin embargo, una vez que arrancan no hay quien los pare. Les gusta compartir momentos con amigos y la pasan igual de bien si se encuentran en un entorno en el que no conocen a nadie. La noche les juega a favor, los motiva a charlar, compartir las mejores anécdotas y hacer los comentarios más graciosos sobre lo que escuchan (nunca ofenden a nadie, al contrario, los hacen divertir).

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 19 de enero)

Las cabritas del zodiaco suelen ser cabrones durante la noche. No aflojan, les gustaría que el día no existiera. Disfrutan mucho de las salidas nocturnas, pero las relacionadas con la música, los tragos y el dancing. En estos momentos de boliches cerrados, se sienten mal y muy tentados de ir a fiestas clandestinas. ¡No tienen que hacerlo!. Pero en una juntada legal, con pocas personas y mucha responsabilidad serán quienes animen la noche. Si tienen que oficiar de DJ, lo harán (tienen talento para eso) y también pueden ser buenos e improvisados barmans. Eso sí, no son buenos bailarines, pero los de este signo creen que sí. Y bailarán toda la noche.