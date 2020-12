Zaira Nara y una foto bomba: "Viviendo mi sueño"

"Viviendo mi sueño. Amores de mi vida! Gracias por tanto", posteó Zaira.

wanda y zaira nara 2.jpg

Tras una larga cuarentena, Wanda Nara pudo arribar a Argentina hace un par de semanas. El viaje lo hizo sola para cumplir con algunos trabajos y terminar el diseño de su hogar. Tras jugar en redes con sus seguidores acerca del destino de vacaciones de la familia, finalmente develó que se trataba nada más y nada menos que el retorno al país.

Tras la llegada, Wanda y Mauro Icardi, junto a sus hijas Francesca e Isabella y los hijos de la rubia con Maxi López, Valentino, Benedicto y Constantino compartieron las primeras horas con Nora Colosimo, madre de las Nara, Zaira y los hijos de ella.

wanda y zaira nara.jpg Wanda Nara, Mauro Icardi y sus hijos llegaron a Argentina

wanda y zaira nara 1.jpg ¡Mateando juntas! Wanda y Zaira Nara, sin maquillaje al amanecer

Zaira, Wanda y la relación con su padre

Invitada a PH Podemos Hablar, Zaira Nara reveló nunca dejó de hablar con su padre Andrés y que lo terminó entendiendo. Con Wanda Nara, la relación es diferente. lo

"Yo nunca dejé de hablarle, pero sí me molestaba verlo sentado en un programa. Al final lo terminé entendiendo porque si este es mi laburo y a mí me encanta y me apasiona ¿Por qué a él no puede apasionarlo también?", aseguró en el programa de Andy.

Mientras que sobre la postura de su hermana, dijo: "No, imposible... no llegó a ponerse en ese lugar, pero bueno cada uno tiene su propia personalidad. La relación conmigo está bien y con Wanda mejor".

Llegaron Antonela y Leo Messi

Otra de las parejas famosas que llegó a Argentina en las últimas horas fue la de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. Arribaron en avión privado junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro directamente a Rosario, donde pasarán Navidad en familia.

La familia Messi se quedará hasta el 27 de diciembre, porque el martes Leo debe retomar sus obligaciones con el Barcelona.