Zaira Nara, transparencias a full y una bikini para el infarto

"Que hermosura eres besitos", "Sensualmente hermosa" eran alguno de los comentarios del posteo a Zaira Nara, que prendió fuego las playas de Uruguay.

Con una bikini azul oscura y detalles en blanco, Zaira Nara deleitó a sus seguidores de Instagram con fotos que juntaron miles de me gusta. Además, con un pantalón oscuro, mostró unas transparencias que pasaron directamente a otro nivel.

El vestido playero ultra calado de Zaira Nara

La mediática, ex participante del streaming del Bailando 2023, eligió la costa de Maldonado, en Punta del Este. En sus playas calmas y desiertas, Zaira generó un tsunami de Me gusta y comentarios en sus redes sociales con un look para infartarse.

"Diosa", "Zaira supera los límites de labelleza", La mas hermosa", "Descomunal", "Reina hermosa" y "Me encanta el vestido tejido" son solo algunos de los comentarios que le dejaron sus followers.

La modelo eligió un vestido boho playero que se combinó a la perfección con el atardecer soñado del fondo. Calado y en color crudo, fusiona el estilo contemporáneo con lo clásico.

El look se complementa con una bikini en tonos verde tierra, por lo que todo el look evoca una vibra bohemia y relajada, ideal para la playa. Además, llevó unas gafas de sol con estética setentosa también en tonos marrones.

Así, la top model argentina dejó su vestido y cabello al viento, transmitiendo el disfrute de una tarde exclusiva en las playas de Punta del Este.