Yao Cabrera habló del accidente que sufrió: "Se me apagó la tele"

Y agregó: "De lo último que me acuerdo es que estaba pintando la casa con papá, estábamos haciendo una historias y de ahí todo se me fue a negro, se me apagó la tele literalmente. Lo que recuerdo después es estar acostado en la clínica, fue un golpe directo en la cabeza".

"Muchas cosas no me acuerdo, tengo flashes. Imaginate que estuve seis o siete horas inconscientes, pensaron que me moría. Me llevaron de un lugar al otro para hacerme distintos estudios: placa en la cabeza, placa en las costillas. Estuve varias horas en terapia intensiva porque creyeron que tenía algo en la cabeza, me dijeron que tenía una hemorragia en la cabeza, pero después que era postraumático", dijo sobre su internación.

Yao Cabrera compartió algunas fotos en sus historias

El youtuber Yao Cabrera compartió algunas fotos de su estado actual a través de imágenes que publicaron su amigo Kevin Macri y su abogado, Alejandro Cipolla.

“Bueno, con el lisiado”, fueron las palabras que Macri utilizó para mostrar en un breve video al influencer, que rápidamente le dijo: "Dale, pajero, ayudame".

Igualmente su amigo siguió bromeando: "¿Así le querés pelear al Chino Maidana, amigo?". "¡Dejá de grabar!", insistió el youtuber. Y su amigo cerró el video con la frase: "No podés pelear así, bro".