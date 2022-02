Yao Cabrera está grave tras caer de un tercer piso

"Se cayó de un tercer piso, y está mal. Yo en unas horas estoy tomando un avión para ir a Córdoba. Sé que está grave y dentro de unas horas voy a tener el parte médico", añadió Manzanelli.

Cabe destacar que Cabrera iba a pelear contra el ex campeón mundial Chino Maidana el próximo 5 de marzo. "Si me noqueás me voy para siempre del país", dijo en su momento el youtuber uruguayo, pero que vive en Argentina. La respuesta del deportista no se hizo esperar: "Te voy a fajar para que te vayas del país".

Cabrera varias veces se ha visto envuelto en problemas por el accionar de sus detractores ante actos de arrogancia y provocadores que suele publicar. Además ha enfrentado varias denuncias por intento de abuso sexual, acoso virtual, maltrato a sus fans y organización de fiestas clandestinas.