Yanina Latorre reveló los escandalosos planes que tenía la China Suárez contra Wanda Nara: "Son maldad pura".

"Muy colaborativa y amorosa con el vínculo de "su amor" con sus hijas. Wanda esta obsesionada con la nipona, pero ella también. Y estos planes son maldad pura", sentenció Yanina Latorre sobre los planes que la China Suárez no pudo concretar por el escandaloso encuentro de Mauro con sus hijas en el Chateau.

Yanina Latorre aniquiló a la China Suárez: "Tiene cara de pescado"

Yanina fue consultada sobre su opinión de lay su rol en el Wandagate y la rubia no se guardó nada.

"El único personaje que no me gusta en toda esta historia es la China Suárez es rara, fría", arrancó Yanina Latorre en una entrevista para Los Profesionales de Siempre.

"Wanda Nara tiene cosas buenas, malas es mentirosa hace todo, Icardi es rarísimo pero la China Suárez no me cierra tiene cara de pescado, no habló de belleza sino que no tiene expresión en la mirada", siguió sin filtros.

Además, Yanina Latorre habló del veloz romance entre la China Suárez y Mauro Icardi. "No se si esta porque lo quiere, lo ama la invita comer y al otro día ya estaban viviendo juntos", cerró.