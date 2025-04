Yanina Latorre reveló la verdad detrás del romance de Cinthia Fernández y Castillo: "La usa para...".

"Mi amor, dejá de copiarme como si fueras famoso, sos un simple abogado que cagaste a golpes o a gritos a tu mujer, que estás con Cinthia Fernández y que querés ser famoso y que estás todo el día con el chupín, la tinturita y toda la mar en coche", siguió furiosa.

Afirman que Roberto Castillo está engañado a Cinthia Fernández con una abogada

Se trata de Daniela Vera Fontana, quien luego de los videos, estuvo en Puro Show. Durante la conversación sobre sus peleas con Castillo, Fernanda Iglesias revolucionó el piso al contar que estaría engañando a Cinthia Fernández con otra mujer: “Sería alguien que trabaja con él, es abogada”.

“Me llegó un mensaje de alguien que se creó una cuenta de Instagram solo para escribirme porque no tiene seguidores, no tiene seguidos ni publicaciones, con esta información. Me dijo que a él no le interesaría Cinthia en realidad, que él tiene otra mujer, me pasaron el teléfono de ella, el nombre y la foto; yo la llamé, le escribí, nunca me atendió”, agregó.

Fue Daniela quien confirmó la identidad de la supuesta amante de Castillo. "¿Empieza con R?" , le consultó la ex de Roberto y Fernanda contestó: “Sí”. “¿Trabaja en el estudio de él?" , repreguntó Matías Vázquez y Daniela respondió: “Sí” .

La pelea de Cinthia Fernández con la ex de Castillo

Fernanda Iglesias subió videos de la acalorada discusión que se dio dentro de la camioneta en la que viajaban Cinthia Fernández y Roberto Castillo.

El problema se dio cuando la ex del abogado no quiso dejar ir a sus hijas al ver que el auto no tenía sillita para niños. Ante esto, habrían estallado los gritos y forcejeos entre los presentes y Cinthia Fernández incluso salió corriendo a comprar la sillita correspondiente.

"No tiene sillita de seguridad, Cinthia me está grabando...", expresa Fontana en el video. "Salí de mi auto, por favor", le pide Cinthia Fernández indignada. Además, la ex mujer de Castillo efectuó denuncia por violencia de género.