Yanina Latorre le contestó a Thelma Fardin y la fulminó: "Sos feminista selectiva"

Por UNO
Tras sus vacaciones en Miami, Yanina Latorre regresó más picante que nunca y le contestó con todo a Thelma Fardin en Sálvese Quien Pueda.

Yanina Latorre cuestionó el video de Thelma Fardín hablando de su juicio con Juan Darthés y la actriz no se lo dejó pasar con un tuit tratándola de ignorante y mentirosa. "La diferencia entre vos y yo, es que a mi los dolores me hicieron querer cambiar las cosas, a vos los tuyos, te hicieron destilar odio", escribió Thelma Fardin.

Lejos de dejarlo pasar, Yanina Latorre recogió el guante y redobló la apuesta. "Está maquillada, editada, todo cortado. No estoy diciendo que no lo haga: no me gusta el video. Hizo lo mismo que la primera vez cuando lo denunció: en un cuarto de hotel, sentada", arrancó Yanina.

"Yo puse un solo tuit. No la odio, no me molesta. Me jode que está todo como escrito. Está tan dura la denuncia que creo que la frivoliza", sumó."Por mí sé la víctima que quieras, pero no me gusta la forma en la que comunicás. Tengo mis diferencias ideológicas con vos, puedo decirlo, no me gusta cómo pensás. Me parece que sos una feminista selectiva. Defendés solamente a las que son de tu condición", cerró sin anestesia.

Yanina Latorre se puso microbikini de lúrex a sus 56 años

Yanina se alejó del invierno argentino para tomarse unas vacaciones familiares en Miami.

Desde allí, Yanina Latorre no ha parado de enloquecer a sus seguidores con sus atuendos y posados en microbikinis cada vez más atrevidos, dejando a la vista su impactante silueta.

A sus 56 años, Yanina Latorre está más fabulosa que nunca y ahora lo ha vuelto a comprobar sumándose al furor de las microbikinis de lúrex.

yanina latorre bikini lurex

Al igual que lo hizo Pampita en las playas de Ibiza, Yanina Latorre apostó por las bikinis de lútex con diseño tie dye en tonos naranja que se robó todas las reacciones.

Yanina Latorre cautiva con sus bikinis desde Miami

Fanática de la vida sana y el fitness, Yanina Latorre no dudó en presumir los resultados de su dieta detox posando con la bikini colaless animal print más atrevida de la temporada.

YANINA LATORRE BIKINI ANIMAL PRINT

Además, Yanina Latorre se fotografió luciendo una microbikini negra de bombacha taparrabos destacando su lomazo a la perfección.

yanina latorre bikini miami

