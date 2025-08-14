yanina latorre thelma fardin Yanina Latorre le contestó a Thelma Fardin y la fulminó: "Sos feminista selectiva".

"Yo puse un solo tuit. No la odio, no me molesta. Me jode que está todo como escrito. Está tan dura la denuncia que creo que la frivoliza", sumó."Por mí sé la víctima que quieras, pero no me gusta la forma en la que comunicás. Tengo mis diferencias ideológicas con vos, puedo decirlo, no me gusta cómo pensás. Me parece que sos una feminista selectiva. Defendés solamente a las que son de tu condición", cerró sin anestesia.

Yanina Latorre se puso microbikini de lúrex a sus 56 años

Yanina se alejó del invierno argentino para tomarse unas vacaciones familiares en Miami.

Desde allí, Yanina Latorre no ha parado de enloquecer a sus seguidores con sus atuendos y posados en microbikinis cada vez más atrevidos, dejando a la vista su impactante silueta.

A sus 56 años, Yanina Latorre está más fabulosa que nunca y ahora lo ha vuelto a comprobar sumándose al furor de las microbikinis de lúrex.

yanina latorre bikini lurex

Al igual que lo hizo Pampita en las playas de Ibiza, Yanina Latorre apostó por las bikinis de lútex con diseño tie dye en tonos naranja que se robó todas las reacciones.

Yanina Latorre cautiva con sus bikinis desde Miami

Fanática de la vida sana y el fitness, Yanina Latorre no dudó en presumir los resultados de su dieta detox posando con la bikini colaless animal print más atrevida de la temporada.

YANINA LATORRE BIKINI ANIMAL PRINT

Además, Yanina Latorre se fotografió luciendo una microbikini negra de bombacha taparrabos destacando su lomazo a la perfección.