Yanina Latorre fulminó a Diego Maradona: "Pedófilo, nefasto, mal..."

"El padre los escupió a todos. Pienso mal del padre, Maradona me llamaba para putearme. Era un mal tipo, con Claudia me saco el sombrero pero no me gusta Maradona", siguió Yanina Latorre firme con su posición.

Yanina Latorre aniquiló a Mirtha Legrand y fue letal

Yanina Latorre salió con los tacones de punta tras recordar su visita a la mesa de Mirtha Legrand donde terminó llorando por los comentarios de Beto Casella.

En LAM, revivieron el tremendo momento que vivió Yanina Latorre en su primer visita al programa de Mirtha Legrand y la panelista apuntó sin anestesia contra Mirtha.

"Me arrepiento de haber vuelto a lo de Mirtha Legrand", dijo sobre su regreso luego del mal trago que vivió la primera vez. "Es mucho peor lo que hizo Mirtha que lo de Beto", agregó.

"Cuando yo me quería defender me callaba" explicó Yanina Latorre furiosa con el accionar de Mirtha Legrand quien si bien se disculpó, no la dejo responderle a Casella en vivo.

Yanina Latorre explotó contra Beto Casella como nunca: "Misógino, se...".

Beto Casella habló del conflicto que tuvo con Yanina Latorre y se pudrió todo Esa noche, Yanina Latorre terminó llorando en vivo tras los dichos de Beto Casella y hasta terminaron en juicio por los informes que pasaba Bendita burlándose de la panelista de LAM.

"Tuvimos una mediación con la señora Yaruza Latorre (...) Ella quería que no la nombremos más, nosotros recogíamos lo del día. Pero si vos me lo pedías como mujer, no tengo que hacer otra cosa como obedecer. Pero no porque me lo pides legalmente, porque voy hasta la Corte de la Haya y te lo gano”, dijo Beto.

Luego de ver la entrevista que dio Beto en el programa de Florencia de la V, Yanina Latorre pasó un video de lo sucedido en la mesa de Mirtha y lo destrozó. "Me arrepiento de no haberme levantado... Beto Casella es un misógino peyorativo de mujeres. Me bardeaba y me insultaba todo el tiempo (...) Yo no cambié el perfil, lo que pasa es que tuvo que callarse la boca porque parecía un misógeno. Lo mismo le hizo a Marina Calabró y lo denunció porque él se obsesiona”, dijo furiosa.