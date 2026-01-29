Yanina Latorre explotó y reveló la verdadera razón por la que participó en Masterchef Celebrity

Lejos de dejarlo pasar, Yanina Latorre habló desde Miami y reveló la verdadera razón de su participación en Masterchef. "Lo hice para conseguir que me autorizaran a Pía Shaw como panelista", dijo sobre la incorporación de la periodista de Telefé a Sálvese Quien Pueda.

Wanda Nara le confesó a Yanina Latorre qué siente cuando ve a Icardi con la China Suárez

Como no podía ser de otra manera, Yanina Latorre fue por todo y no perdió oportunidad para hablar con Wanda Nara y hacerle las preguntas más filosas.

Sorprendida por la frontalidad de la conductora de Sálvese Quien Pueda, Wanda Nara respondió sin filtros, incluso cuando le consultaron por el romance de Mauro Icardi y la China Suárez. “Del 1 al 10 ¿cuánto odiás a Mauro?“,lanzó Yanina y Wanda Nara fue brutal. ”¿Del 1 al 10? Creo que no lo odio. No es odio. A mí me da lástima la gente poco inteligente“.

wanda yanina masterchef Wanda Nara abrió su corazón con Yanina Latorre en Masterchef.

“¿Lo ves feliz? Vos que lo conoces", siguió Yanina. “No, ¿vos lo ves feliz?“, repreguntó Nara. Latorre contestó: ”No, yo también lo conozco un poco".

Además,Yanina Latorre tuvo un picante intercambio con La Joaqui a pesar de haber adelantado que iba por Wanda Nara y salió a la luz que vairos integrantes del programa quisieron juntar firmas para que la conductora no ingresara en reemplazo de Maxi López.