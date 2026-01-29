Semanas atrás, Yanina Latorre se sumó como participante de Masterchef Celebrity para reemplazar a Maxi López quien regresó a Europa para el nacimiento de su segundo hijo con su esposa Danielle.
Yanina Latorre explotó y reveló la verdadera razón por la que participó en Masterchef Celebrity
Yanina Latorre le respondió a Kennys Palacios y sorprendió con su sorpresiva revelación sobre Masterchef Celebrity. Los detalles
Durante su participación, Yanina Latorre vivió cruces de lo más picantes con La Joaqui y Wanda Nara, a quien le preguntó por el romance de la China Suárez y Mauro Icardi, entre otras cosas.
Ahora, Kenny Palacios, peluquero y amigo de Wanda Nara, aseguró que Yanina Latorre se colgó de la fama de Wanda Nara y que la rubia le cumplió su sueño.
Lejos de dejarlo pasar, Yanina Latorre habló desde Miami y reveló la verdadera razón de su participación en Masterchef. "Lo hice para conseguir que me autorizaran a Pía Shaw como panelista", dijo sobre la incorporación de la periodista de Telefé a Sálvese Quien Pueda.
Wanda Nara le confesó a Yanina Latorre qué siente cuando ve a Icardi con la China Suárez
Como no podía ser de otra manera, Yanina Latorre fue por todo y no perdió oportunidad para hablar con Wanda Nara y hacerle las preguntas más filosas.
Sorprendida por la frontalidad de la conductora de Sálvese Quien Pueda, Wanda Nara respondió sin filtros, incluso cuando le consultaron por el romance de Mauro Icardi y la China Suárez. “Del 1 al 10 ¿cuánto odiás a Mauro?“,lanzó Yanina y Wanda Nara fue brutal. ”¿Del 1 al 10? Creo que no lo odio. No es odio. A mí me da lástima la gente poco inteligente“.
“¿Lo ves feliz? Vos que lo conoces", siguió Yanina. “No, ¿vos lo ves feliz?“, repreguntó Nara. Latorre contestó: ”No, yo también lo conozco un poco".
Además,Yanina Latorre tuvo un picante intercambio con La Joaqui a pesar de haber adelantado que iba por Wanda Nara y salió a la luz que vairos integrantes del programa quisieron juntar firmas para que la conductora no ingresara en reemplazo de Maxi López.