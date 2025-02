Yanina Latorre explotó: "La China Suárez estuvo con Ecko, ¡traicionó a La Joaqui!"

"Yo tengo moralidad, ¿cuál es mi delito? ¿ser cornuda?", continuó Yanina Latorre. "Ella es patética... Que Icardi y la China me contesten me conviene, yo de este contenido sigo creando todos me importan un pito son un medio para comunicar, tengo otra vida. Estoy tirada en la playa", afirmó desde Miami.

Yanina Latorre a la China Suárez: ¡No me vas a censurar!

Yanina Latorre apuntó contra la China Suárez quien la acusó de mentirosa y fue letal y publicó nuevos descargos en su cuenta de Instagram.

"Soy libre, no me calla nadie ni nadie me dice que decir. No mando a nadie a defenderme, no filtro no opero. Manejalo niponita no me vas a censurar, vos buscas censurarme", comenzó furiosa.

"¿Cuál sería mi delito? ¿Mi criterio? ¿Mi opinión? Yo no formé la opinión que se tiene de vos. Esto viene desde lo de Eugenia Tobal embarazada, Pampita y el motorhome y varias más, temas que yo no inicie. La gente viene formando una opinión de vos hace varios años", siguió Yanina Latorre... "Tus laburos no los recuerda nadie", agregó luego.

El descargo de la China Suárez que hizo enfurecer a Yanina Latorre

La China Suárez rompió el silencio como nunca antes y le dijo de todo a Yanina Latorre luego de que la panelista la acusara de usar la ropa de Wanda Nara durante su viaje por Milán y Estambul.

“El nivel de obsesión de esa señora no es normal, todos los días una mentirita nueva, pero después llama tu abogada al mío para pedirle por favor que arreglemos así no vamos a juicio. Nunca, jamás, voy a arreglar nada con vos. Voy a ir hasta lo último, así tenga que esperar”, comenzó en su descargo de Inatagram.

“Vos y yo sabemos perfectamente que mi juicio no es solo por hablar de mi vida. Por tu culpa tuve más de un intento de entradera en mi casa con mis 3 hijos.Te encargaste de mentir con la cifra, repetiste hasta el cansancio mi dirección, el colegio al que iban a ir mis hijos, la cuota, etc”.

“¿No eras vos la que lloraba en cadena nacional cuando te “cuernearon” pidiendo respeto por tus hijos? Sos la misma que expone a los mis con total libertad y liviandad, repitiendo mentiras de quién te filtra información. PD: te repito, no llames más a mi abogado pidiéndole por favor que lleguemos a un acuerdo nunca. Jamás, arreglaría nada con vos”.

La “nipona”. “Dejen de aprovecharse de quien no habla públicamente para desmentir cada cosa que se dice”, cerró la China Suárez indignada.