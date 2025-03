yanina wanda foto sincirugia.avif Yanina Latorre escrachó a Wanda Nara con foto inédita antes de sus retoques: "La destrozaste".

"En algún momento nos quisimos... Festejando con Wandita en Gardienr", comentó Yanina Latorre junto a la imagen que se llenó de comentarios como "La mataste", "Te va a odiar", "Es otra", "No hay gente fea hay gente pobre", entre otros.

Wanda Nara presumió su nueva figura y mostró su talle: "XS"

Wanda Nara se realizó una intervención estética que habría incluido un retoque de sus lolas y una lipo en el abdomen, por lo que se la vio usando faja en los eventos.

Ahora, Wanda Nara volvió a presumir los resultados de su operación subiendo una serie de fotos donde se la ve luciendo un conjunto deportivo que deja a la vista escotazo y mini cintura.

wanda nara talle xs.jpg

Además, Wanda Nara disfrutó de una tarde con su hermana Zaira Nara posando con un llamativo look y reveló su nuevo talle: "Yo que no me saco el XS".

Wanda Nara se mostró en microbikini XS tras su operación

Wanda Nara se sacó la faja y se fotografió en microbikini por primera vez dejando a la vista sus abdominales y el resultado de su operación.

wanda nara bikini operacion.jpg

Wanda Nara compartió un álbum de fotos celebrando el triunfo de la selección argentina incluyendo la selfie en traje de baño que no pasó desapercibida para sus followers.

Wanda Nara explotó contra Icardi y la China Suárez: "Gasta plata en "gatos" y no en sus hijas"

Wanda Nara encendió la noche del viernes con una catarata de tuits en contra de Mauro Icardi, la China Suárez y hasta las abogadas del futbolista.

A través de su cuenta de X, Wanda Nara se defendió de los rumores y acusaciones y arremetió con todo. "Por mis hijas doy mi vida y nunca voy a tener la agenda ocupada, porque son mi prioridad y por qué hace 8 meses mantengo sola y parece que así seguiré por qué la justicia prioriza que el papá gaste en ‘Gatos’ y no en sus perritos e hijas”, arrancó con una filosa indirecta para la China Suárez.

“Que use el dinero que me debe en arreglar los techos que se le cayeron en la última tormenta de la propiedad conyugal de mis sueños, que no quiero que se me arruine el patrimonio”, agregó, picante.