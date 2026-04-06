Sabrina Rojas volvió a apostar al amor con José Chatruc y las redes sociales estallaron con imágenes del primer viaje de la pareja a Punta del Este.
El escandaloso secreto detrás del viaje de Sabrina Rojas y José Chatruc a Punta del Este
Salió a la luz la verdad íntima de la mini luna de miel de Sabrina Rojas y su nuevo novio. Todos los detalles
Si bien las primeras versiones decían que Sabrina Rojas y el ex futbolista llegarían a Brasil, el destino elegido fue Uruguay y la cuenta de Instagram de Pochi de Gossipeame reveló detalles escandalosos.
Según explicó, Sabrina Rojas y José eligieron Punta del Este ya que el deportista había ganado los pasajes previamente en un concurso.
A pesar de mostrarse públicamente en diferentes ocasiones, Pochi reveló que Chatruc le habría mentido a su ex mujer. "Él le habría dicho que se iba con un amigo de viaje", escribio en sus stories de Instagram.
Sabrina Rojas y Chatruc apasionados en Punta del Este
Sabrina Rojas y José Chatruc aprovecharon la Semana Santa para disfrutar de una mini luna de miel en Punta del Este. La pareja fue fotografiada en el aeropuerto antes de embarcar mostrando que su noviazgo sigue más fuerte que nunca.
A su llegada, Sabrina Rojas y el ex tenista no tardaron en presumir su amor desde las playas de Punta del Este donde estuvieron a los besos apasionados.
En Instagram se viralizó un video, donde se los vio inseperables durante el atardecer esteño. Días antes, fue la misma Sabrina Rojas quien confirmó su amor por Chatruc en una entrevista con la revista Para Ti.
“Nos conocemos desde hace mucho tiempo… venimos vinculándonos seguidos en cenas, salidas, compartiendo. Tal vez estoy viendo más a él que a mis propias amigas íntimas”, dijo confirmando su flamante romance tras su separación del ex marido de Flor Parise.