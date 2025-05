fiesta lam 2.jpg Yanina Latorre confirmó el escándalo dentro de la fiesta de LAM: "Las rajaron".

"Cae Nancy Pazos que quería sumar. Entonces cuando vimos que empezar a venir las ex angelitas fueron a buscar a casi todas. De hecho, cuando terminó esa foto rajaron a todas y nos quedamos las que somos ahora porque en realidad esa era la idea de la foto pero se empezaron a caer todas", continuó. "Hay gente que le gusta figurar en todo y Brey es de esas", cerró furiosa.

Yanina Latorre aniquiló a Marcela Feudale: "¡Sos una conc..., peroncha violenta!"

Marcela Feudale habló del cruce de Yanina Latorre con Dalma Maradona, opinó de la carrera de Diego Latorre y la conductora de Salvese Quien Pueda la destrozó como nunca antes.

"Yo a Diego Latorre lo conocí por su amorío con Zulemita Menem", dijo Marcela Feudale en BONDI, además de defender a Dalma y Gianina Maradona. Lejos de dejarlo pasar, Yanina Latorre salió con los tapones de punta. "Sos jodida, enana. Cómo te gusta subestimar a mi marido. Sos una conchu... Te grafica como persona. Por eso nunca saliste de reidora de Tinelli".

"Sos violenta además de todo... Peroncha y violenta. No tenés por qué involucrarte en esto, lo que pasa es que tenés un problema de ideología conmigo y no me podés ganas ninguna discusión", siguió luego de que Marcela dijera que le pegaría un sopapo si opinara de su padre.

yanina latorre feudale.jpg

"¿Un sopapo me vas a pegar? Si yo no habalé de tu papá, hablé de Maradona. Pero tenés una doble vara, que si el pedófilo es Maradona, lo defendés. Pero si es Darthés, lo matás. No te metas con mi marido y el sopapo metételo en el ort...", concluyó Yanina Latorre contra Marcela Feudale.