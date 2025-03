Yanina Latorre confesó el gran drama que atraviesa su familia

yanina latorre cumpleaños invitados.avif Yanina Latorre confesó el drama que atraviesa su familia: "Mis hijos son víctimas".

Además Yanina Latorre se mostró desolada por las críticas que recibieron sus hijos Lola y Dieguito Latorre: “Los puteaban a mis hijos, si ellos también son víctimas, ¿Qué culpa tienen de lo que pasó?... Ningún chico va, si no hay onda, a buscar a los abuelos, si no los conocen”, cerró.

El impactante descargo de Yanina Latorre tras ser acusada de engañar a Diego Latorre

Morena Rial prendió fuego Instagram publicando una serie de stories donde aseguraba que Yanina Latorre engañó a su marido Diego Latorre.

"Yanina le habría sido infiel a puntita desde hace varios años. Dejaba su camioneta estacionada en Jumbo Pilar y se cruzaba a otro auto donde la esperaba... AMPLIAREMOS", escribió Morena Rial en el posteo que paralizó las redes.

Si bien la respuesta de Yanina Latorre se hizo esperar, la rubia usó su programa Salvese quien Pueda para contestarle a Morena Rial redoblando la apuesta y negando todas sus acusaciones.

“¡More! No tengo un amante, tengo diez. Camioneta no tengo, a Jumbo no voy, y cojo sin parar pero no salgo chorear con un bebé en brazos”, dijo irónica apuntando contra Morena Rial.

Yanina Latorre liquidó a Morena Rial

Días antes, Morena Rial trató a Yanina Latorre de "abuela demente" y Yanina Latorre la destrozó.

"¿Qué opinas de lo que dijo Yanina Latorre de tu papá en su programa? le preguntó un usuario en su cuenta de Instagram y Morena Rial fue por todo: "No miro su programa, para escuchar a una abuela medio demente me voy a un geriátrico", escribió picante.

Lejos de dejarlo pasar, Yanina Latorre atendió a Morena Rial en su programa Salvese quien Pueda y fue letal. "Yo no robo, vos viniste a LAM y te quedaste con las carteras de Estefi Berardi y La Enana Feudale. El apellido Latorre lo amo. Vos tenés el de Rial y no te sirvió para una v.... porque tu papá ha sido groso y es un gran periodista", comenzó diciendo Yanina.

"Vos dijiste que no estás par atender una caja de un supermercado y preferiste salir a afanar. Yo soy panelista, conductora de mi programa, pero no afano y no necesito que mi marido me vaya a a sacar a la cárcel", siguió indignada hablando de Morena Rial.