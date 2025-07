yanina latorre viviana canosa 2 Yanina Latorre aniquiló a Viviana Canosa: "Vos me envidias".

"De qué moralidad hablas, vos sos inmoral. Soy complice tuya por haberte creído en algún momento, no sos la reina de la moralidad... Vos me envidias igual que Fernanda Iglesias. Mis compañeros me aplauden porque somos un equipo y me quieren. Vos cambias de equipo, de programa, te jode mi éxito", agregó.

Viviana Canosa defendió su denuncia y fue por más: "Hacen la vista gorda"

Inmdiatamente comenzaron las repercusiones por el contenido y la falta de pruebas consistentes en su denuncia por lo que Viviana Canosa salió con los tapones de punta con un descargo en su cuenta de Instagram.

"Mi denuncia despertó e hizo que declaren 6 víctimas", arrancó. "Estas víctimas se encuentran bajo identidad reservada y dentro del programa de contención de víctimas de trata. La búsqueda y recolección de la prueba está a cargo de la fiscalía quien tiene a su cargo la investigación", siguió, defendiendo el accionar judicial.

viviana canosa video.jpg

"No soy cómplice, no transo con la mafia de la trata ni el abuso de personas. Voy a la Justicia y denuncio mientras otros hacen la vista gorda a estas causas. Claro, es lógico, si van a las mismas fiestas".

"Se levantó el secreto de sumario, la investigación sigue en curso y la prueba está preservada en la Justicia. Repito hay seis víctimas", remarcó, y concluyó con una frase contundente: "¡Valió la pena!".

La denuncia de Viviana Canosa

Simplemente quiero que se haga justicia por las víctimas”, dijo Canosa, que aportó nombres, fechas, audios, imágenes, y correos electrónicos detallando el supuesto modus operandis para captar a los menores en fiestas privadas.

Señaló a Federico Hoffman como mano derecha de Marley, acusado de ser quien contactaba a las víctimas bajo promesas de fama y trabajo. También nombró a Guillermo Pendino, Rodolfo Fast y Marcelo Corazza como nexos clave entre la captación y las fiestas.

"Ellos sabían a qué venían, sabían que tenían que desnudarse ante empresarios a cambio de dinero", declaró. La conductora relató que muchos menores eran llevados desde Misiones a Buenos Aires y que incluso mencionaban preferencias físicas puntuales: “blancos, lampiños, rubios”.