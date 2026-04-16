Por primera vez, Ximena Capristo habló a corazón abierto de su distanciamiento de Paula Chaves y Pedro Alfonso, tras años de amistad.
Ximena Capristo acusó a Paula Chaves de burlarse de su hijo recién nacido
Ximena Capristo reveló el verdadero motivo de su pelea con Paula Chaves y dio detalles escandalosos.
Sin pelos en la lengua, Ximena Capristo aseguró que jamás podría ser amiga de Paula Chaves y lanzó una escandalosa acusación sobre la ex modelo.
"Hizo un comentario sobre mi hijo que no me gustó y, a partir de ahí, le hice la cruz. Sabe muy bien el comentario que hizo”, relató la panelista.“Hizo un comentario, como en chiste, de mi nene que tenía meses. No me pidió disculpas porque quedó como un chiste para ella, pero se dio cuenta de que no me gustó”, agregó con lágrimas en los ojos.
“Hizo un chiste sobre un bebé recién nacido sabiendo todo el dolor del proceso para tenerlo. Para mí fue muy doloroso porque sabían que busqué a mi hijo durante cuatro años”, cerró confirmando el fin definitivo de su vínculo con Paula Chaves.
El verdadero motivo de la pelea entre Paula Chaves y Zaira Nara
Durante el fin de semana, Paula Chaves y Zaira Nara coincidieron en un desfile y evitaron cruzarse confirmando el fin definitivo de la amistad que supieron tener. En Puro Show, hablaro de lo sucedido y revelaron la verdadera razón del enojo de Paula con Zaira que involucra a la China Suárez.
“La información que yo tengo es que Paula le habría mandado un audio a Zaira, que tiene que ver con la China Suárez. Zaira se lo habría pasado a Wanda y Wanda lo habría hecho público”, explicó Angie Balbiani.
“Se sospecha que es el audio donde la China habla muy mal de Pampita. Todos creíamos que ese audio la China se lo había mandado a Wanda, pero parece que no. La China nunca se lo había mandado a Wanda sino que se filtró por otro lado”, disparó la panelista. "La China se lo mandó a Paula, Paula a Zaira y Zaira a Wanda", resumió Pampito.