Ximena Capristo acusó a Paula Chaves de burlarse de su hijo recién nacido

ximena capristo marixa gustavo conti.webp Ximena Capristo reveló qué pasó con Paula Chaves.

“Hizo un chiste sobre un bebé recién nacido sabiendo todo el dolor del proceso para tenerlo. Para mí fue muy doloroso porque sabían que busqué a mi hijo durante cuatro años”, cerró confirmando el fin definitivo de su vínculo con Paula Chaves.

El verdadero motivo de la pelea entre Paula Chaves y Zaira Nara

Durante el fin de semana, Paula Chaves y Zaira Nara coincidieron en un desfile y evitaron cruzarse confirmando el fin definitivo de la amistad que supieron tener. En Puro Show, hablaro de lo sucedido y revelaron la verdadera razón del enojo de Paula con Zaira que involucra a la China Suárez.

“La información que yo tengo es que Paula le habría mandado un audio a Zaira, que tiene que ver con la China Suárez. Zaira se lo habría pasado a Wanda y Wanda lo habría hecho público”, explicó Angie Balbiani.

china zaira paula Zaira Nara traicionó a Paula Chaves y prendió fuego a la China Suárez.

“Se sospecha que es el audio donde la China habla muy mal de Pampita. Todos creíamos que ese audio la China se lo había mandado a Wanda, pero parece que no. La China nunca se lo había mandado a Wanda sino que se filtró por otro lado”, disparó la panelista. "La China se lo mandó a Paula, Paula a Zaira y Zaira a Wanda", resumió Pampito.