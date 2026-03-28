Wanda Nara y su novio a los gritos y escrachados en un tren de Tokio: "Maleducada..."
Escándalo por el comportamiento de Wanda Nara y Martín Migueles en Japón. El escrache en las redes sociales
Junto a su novio Martín Migueles, Wanda Nara fue escrachada por un pasajero que viajó junto a ellos en un tren acusándolos de estar a los gritos.
“Había un extranjero sentado en su asiento, hablando a gritos por teléfono, totalmente reclinado, con los zapatos sobre el asiento de enfrente. Pensé: No quiero estar cerca de estos tipos. Entonces me di cuenta de que estaba justo detrás de mí... Fue un infierno, incluso en el vagón verde, ya no hay sensación de seguridad. Ya ni siquiera se trata de asientos reclinables, es más bien como: ¿Estos tipos hablan en serio?”, escribió furioso en su cuenta de X.
La cuenta de Pochi de Gossipeame publicó el mensaje que no tardó en viralizarse con nuevas acusaciones contra Wanda Nara. "Es una argentina asquerosa y vulgar", escribieron algunos followers furiosos con Wanda.
Polémica por las carteras de Wanda Nara en Japón
Horas antes, Wanda Nara no dudó en lanzarle una serie de indirectas a la China Suárez presumiendo sus carteras de lujo e incluso entrando a una tienda repleta de los modelos favoritos de la actriz.
Wanda Nara incluso mostró su propio bolso color rosa de Louis Vouitton que meses antes la China Suárez había recibido como regalo de Mauro Icardi.
Moria Casán no dudó en hablar de las fotos de Wanda Nara y lanzó un filoso comentario sobre sus carteras. “¿No hay mucho Senegal por ahí? Yo veo mucho mantero...”, dijo la One. “Me llamó la atención una foto en la que tenía las piernas tan abiertas que parecía que estaba en el ginecólogo. Estaría en primera clase del tren bala, sino no tenés tanto espacio para abrir las piernas”, siguió sobre otras de las postales que publicó Wanda Nara.