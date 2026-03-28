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Wanda Nara y su novio a los gritos y escrachados en un tren de Tokio: "Maleducada..."

Escándalo por el comportamiento de Wanda Nara y Martín Migueles en Japón. El escrache en las redes sociales

Por UNO
El papelón de Wanda Nara y su novio en Tokio.

El papelón de Wanda Nara y su novio en Tokio.

Desde sus vacaciones en Japón, Wanda Nara sigue revolucionando las redes sociales y siendo titular de los portales ahora por su polémico comportamiento.

Junto a su novio Martín Migueles, Wanda Nara fue escrachada por un pasajero que viajó junto a ellos en un tren acusándolos de estar a los gritos.

“Había un extranjero sentado en su asiento, hablando a gritos por teléfono, totalmente reclinado, con los zapatos sobre el asiento de enfrente. Pensé: No quiero estar cerca de estos tipos. Entonces me di cuenta de que estaba justo detrás de mí... Fue un infierno, incluso en el vagón verde, ya no hay sensación de seguridad. Ya ni siquiera se trata de asientos reclinables, es más bien como: ¿Estos tipos hablan en serio?”, escribió furioso en su cuenta de X.

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Wanda Nara y su novio escrachados en Tokyo.

Wanda Nara y su novio escrachados en Tokyo.

La cuenta de Pochi de Gossipeame publicó el mensaje que no tardó en viralizarse con nuevas acusaciones contra Wanda Nara. "Es una argentina asquerosa y vulgar", escribieron algunos followers furiosos con Wanda.

Polémica por las carteras de Wanda Nara en Japón

Horas antes, Wanda Nara no dudó en lanzarle una serie de indirectas a la China Suárez presumiendo sus carteras de lujo e incluso entrando a una tienda repleta de los modelos favoritos de la actriz.

Wanda Nara incluso mostró su propio bolso color rosa de Louis Vouitton que meses antes la China Suárez había recibido como regalo de Mauro Icardi.

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Wanda Nara mostr&oacute; que tiene el mismo bolso que la China Su&aacute;rez.

Wanda Nara mostró que tiene el mismo bolso que la China Suárez.

Moria Casán no dudó en hablar de las fotos de Wanda Nara y lanzó un filoso comentario sobre sus carteras. “¿No hay mucho Senegal por ahí? Yo veo mucho mantero...”, dijo la One. “Me llamó la atención una foto en la que tenía las piernas tan abiertas que parecía que estaba en el ginecólogo. Estaría en primera clase del tren bala, sino no tenés tanto espacio para abrir las piernas”, siguió sobre otras de las postales que publicó Wanda Nara.

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