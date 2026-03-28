Wanda Nara y su novio a los gritos y escrachados en un tren de Tokio: "Maleducada..."

wanda nara tran tokyo Wanda Nara y su novio escrachados en Tokyo.

La cuenta de Pochi de Gossipeame publicó el mensaje que no tardó en viralizarse con nuevas acusaciones contra Wanda Nara. "Es una argentina asquerosa y vulgar", escribieron algunos followers furiosos con Wanda.

Polémica por las carteras de Wanda Nara en Japón

Horas antes, Wanda Nara no dudó en lanzarle una serie de indirectas a la China Suárez presumiendo sus carteras de lujo e incluso entrando a una tienda repleta de los modelos favoritos de la actriz.

Wanda Nara incluso mostró su propio bolso color rosa de Louis Vouitton que meses antes la China Suárez había recibido como regalo de Mauro Icardi.

wanda carteras Wanda Nara mostró que tiene el mismo bolso que la China Suárez.

Moria Casán no dudó en hablar de las fotos de Wanda Nara y lanzó un filoso comentario sobre sus carteras. “¿No hay mucho Senegal por ahí? Yo veo mucho mantero...”, dijo la One. “Me llamó la atención una foto en la que tenía las piernas tan abiertas que parecía que estaba en el ginecólogo. Estaría en primera clase del tren bala, sino no tenés tanto espacio para abrir las piernas”, siguió sobre otras de las postales que publicó Wanda Nara.