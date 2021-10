Wanda Nara y Mauro Icardi: cuántos millones hay en juego

Tal como asegura Yanina Latorre: “Mauro gana 1.2 millones de euros al mes y el contrato, todos los contratos, están a nombre de Wanda, que además es su representante. Lo de Wanda no pasa por la plata, ella está enojada porque siente que Icardi y la China se burlaron de ella”.

mauro-icardi.jpg

Sumado a esta suma de sueldo, entre ambos tendrían "60 millones de euros" en bienes sin sumar "las joyas, los objetos de arte y los autos de alta gama” que la empresaria y el deportista tienen en Francia e Italia.

Además, en su haber, tienen varios autos extravagantes como una cupé Lamborghini Huracan Spyder azul flúor descapotable valuada entre US$350.000 y un Cadillac Escalade, con un valor estimado de US$100.000, entre otros.

Además, Wanda posee un Rolls Royce, regalo que Icardi le hizo en 2014 para un aniversario de noviazgo. El modelo del vehículo es un Wraith que costó US$300.000. Algunos de los vehículos se encuentran en Italia, mientras que otros, están en París. Uno de los últimos que adquirió la pareja fue un Bentley Bentayga de US$150.000.

Este conflicto de dinero que surgirá en las próximas horas no es el primero de Wanda ya que con Maxi López también está en una disputa legal porque el ex deportista no abonó la manutención. Como López todavía no regularizó la deuda que mantenía por la manutención de sus tres hijos (acordó en 2015 el pago de unos 12 mil euros mensuales), estaría de acuerdo en cederle a su exesposa la lujosa mansión de Santa Bárbara, valuada en unos US$2.000.000.

Wanda Nara y Maxi López

Según habían contado en el programa en julio pasado, la casa tiene 800m² y un total de 1800 m², siete ambientes y dos cocheras. Se desarrolla en tres pisos, una de ellas semienterrada que contiene el área de huéspedes y el home theater. Además de contar que la propiedad tiene 11 años de antigüedad, siete ambientes, cinco baños, cinco dormitorios y un toilette.

Como el valor de la propiedad es superior a la deuda que el futbolista tiene con la madre de sus tres hijos, le habría propuesto que se tome como pago anticipado de las cuotas restantes hasta que el más chico cumpla los 18 años.

“Wanda quiere la posesión inmediata de la casa de Santa Bárbara y tiene que firmar ella sí o sí. No pueden hacerlo ni su madre (Nora Colosimo), ni su abogada (Ana Rosenfeld). Así que ese es el motivo del viaje”, anticipó la panelista de LAM.

Por si parte, la angelita también reveló que la propiedad se encuentra en estado de abandono, notablemente deteriorada, pero que pese a que debe repararla, sería ese el lugar al que Wanda para instalarse con sus cinco hijos, al menos durante los primeros meses en Argentina.