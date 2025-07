Wanda Nara y Ayrton Costa juntos: "Ya se la presentó a sus amigos"

ayrton costa wanda nara.jpg Wanda Nara y Ayrton Costa juntos: "Él la presentó a sus amigos".

“Pudimos corroborar que la patente es la misma, y tienen el mismo anillo. No puedo asegurar qué tipo de relación tienen, pero si le presta el auto, dudo que sea amistosa”, dijo. Además, Pepe Ochoa revelo que el jugador ya la habría presentado con sus amigos.

Wanda Nara con nueva propiedad: las fotos de su mansión en Punta del Este

Wanda Nara volvió a armar las valijas y viajó a Uruguay junto a sus amigas. Como siempre, la top mostró todos los detalles en su cuenta de instagram, desde su partida en avión privado hasta videos desde su "casa" en Punta del Este.

wanda mansion punta del este.jpg

Si bien fue una visita fugaz, Wanda Nara confirmó la adquisición se una nueva propiedad y se despidió de Jose Ignacio con un álbum de fotos mostrando su mansión por dentro.

"24 hs en Uruguay y un sueño más cumplido", escribió Wanda Nara con un dump de postales de su living, piscina y jardín recibiendo una catarata de comentarios y elogios por se decoración.

wanda casa punta del este.jpg

El pedido de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi para unir a la familia

Mientras las hijas de Wanda Nara están disfrutando de la primer semana de convivencia junto a Mauro Icardi, salió a la luz el impactante pedido de una de las niñas.

A pocos días de la partida de Mauro Icardi a Turquía, Isabella habría solicitado reunirse con sus hermanos, los hijos de Maxi López.

Así lo reveló el periodista Gustavo Méndez. "La más chica pidió una merienda con sus hermanos. Van a ir a Nordelta, fue presentado en la Justicia. Están viendo el horario, según los tiempos de los chicos", contó.Además, la reunión podría llegar a ser en el Chateau de Wanda Nara, donde hace una semana se produjo el incidente con Mauro Icardi.

"Lo están evaluando. No están muy convencidos, pero no descartan que se dé el día viernes en el bar del Chateau, cuando Mauro vaya a devolver a las nenas", aseguró Facundo Ventura en sus historias de Instagram. Sin embargo, Maxi López pidió una cautelar para alejar a sus hijso de Mauro Icardi por lo que aún no se confirmó si se llevará a cabo el reencuentro de los hermanos.