wanda cintura.jpg Wanda Nara subió selfie en ropa interior e impactó con su cintura ultra XS.

El día anterior,Wanda Nara disfrutó de una tarde con su hermana Zaira Nara posando con un llamativo look y reveló su nuevo talle: "Yo que no me saco el XS".

wanda nara talle xs.jpg

Wanda Nara se mostró en microbikini XS tras su operación

Wanda Nara se sacó la faja y se fotografió en microbikini por primera vez dejando a la vista sus abdominales y el resultado de su operación.

Wanda Nara compartió un álbum de fotos celebrando el triunfo de la selección argentina incluyendo la selfie en traje de baño que no pasó desapercibida para sus followers.

wanda nara bikini operacion.jpg

Explosión por los nuevos labios de Wanda Nara: "Te querés parecer a la China Suárez"

Tras sus impactantes declaraciones sobre Mauro Icardi, la China Suárez, Wanda Nara disfrutó del fin de semana junto a sus hijos y los acompañó al Monumental.

Desde allí, Wanda Nara presumió su figura y además se mostró con un nuevo aspecto en sus labios luciendo una boca más voluptuosa que revolucionó las redes.

Inmediatamente, los seguidores estallaron en comentarios comparando la boca de Wanda Nara con la de la China Suárez, famosa por sus labios impactantes.

wanda nara labios china suarez.webp

“Se quiere parecer a la China”; “La China te pasó el tip para resaltar los labios”; “No te pongas tanto en la cara como ella”, fueron alguno de los comentarios que dejaron los usuarios.