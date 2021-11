Wanda Nara sacó su línea de bikinis y fue denunciada por plagio

“Estoy en shock. Esto me lo espero de algún emprendedor pequeño, pero no de ella. Es exactamente el mismo modelo y es un diseño nuestro”, explicó la profesional en Instagram, y sumó: “Wanda copió la ‘bikini Ingrid’ pero así tal cual”.

“Te re bancaba, pero te fuiste a la cho…”, señaló Danduono. “Es una mina que puede pagar un diseñador, alguien que se encargue de todo y no lo hace. No lo puedo creer. La impunidad tranca. No sos una emprendedora que recién arranca, te gustó algo y bueno…”, añadió Luciana.

Indignada con el plagio, hizo una fotografía comparando su bikini con la propuesta por Wanda Nara y cerró: “Es exactamente igual de espalda y de frente, la misma arandela, la misma tela y las tachas iguales”.

wanda bikini1.jpeg

“Me parece una locura. Ahora que estoy más calmada creo que ya sé qué pasó. La que tiene puesta es directamente una muestra mía. No es ni una copia. Tiene que ver con un proveedor… Malísimo, Wan, flaheaste", señaló Luciana Danduono.