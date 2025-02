Wanda Nara explotó contra Ivana Icardi: "¡No te lo digo más!"

“‘Si no parás te voy a denunciar, no te lo digo más’ y ahí Ivana le habría dicho que en sus redes sociales puede poner lo que quiera”, contó el comunicador.

Wanda Nara le contestó a Keita Baldé y apuntó contra la China Suárez

rompió el silencio tras las explosivas declaraciones de su ex novio Keita Baldé y Simona Gualtieri en la televisión italiana donde reconocieron su amorío mientras Wanda estaba casada con Mauro Icardi.

A través de su cuenta de instagram, Wanda Nara acusó de Keita Baldé de despechado y aprovechó también para pegarle a la China Suárez con una frase letal.

"Jamás engañé a nadie. Por algo hasta el último segundo quisieron recuperarme. Y respecto al último dolido, lamentablemente bloqueé y no respondí más llamadas aunque insistía llamando a mis amigos preguntando por mi nuevo novio y por mi si era real y bla bla, que no podía ser, que no creía en mi relación, que me hablen, arrancó Wanda Nara desmintiendo al jugador.

“Sé que no necesitás explicaciones, pero si hay algo que no soy es Zorra. Para mí los valores de familia son sagrados. Y a esta y a la que sea que necesite pruebas se las doy, sobre todo por que no soy ilusa de creer en la palabra de un hombre. Pido y exijo pruebas que tengo y tendrá la Justicia”, cerró la rubia.