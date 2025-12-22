Wanda Nara comenzó a vender su ropa usada y estallaron las críticas por los precios

wanda wanda shop

Además, Wanda Nara publicó diseños personalizados como una campera de cuero con la inscripción Bad Bitch grabada en su espalda pidiendo más de un millón de pesos por ella, lo que no cayó nada bien entre el público.

La reacción de Wanda Nara al enterarse que pasará Navidad sin sus hijas

Wanda Nara rompió el silencio luego de que la justicia determinara que sus hijas Francesca e Isabella pasen Navidad y Nochebuena con Mauro Icardi y la China Suárez.

“No hablo de eso ya hace rato. No tengo ni idea del expediente. Me parece bárbaro que nos dividamos las fiestas”, arrancó Wanda Nara desde su camioneta acompañada por su novio Martín Migueles.

"No voy a hablar de las chicas, la verdad que no tengo ganas de que sea público sus actividades, son privadas", siguió tratando de no ahondar en el tema.

wanda navidad La reacción de Wanda Nara luego de que confirmara que sus hijas pasarán Navidad con Mauro Icardi y la China Suárez.

Además, Wanda Nara reveló cómo pasará las fiestas luego de que trascendiera que antes de que se conociera la decisión del juez a favor de Mauro Icardi la rubia habriá planeado viajar con Martín Migueles y sus hijas a Uruguay para celebrar la Nochebuena en su mansión de Punta del Este.

"Tenemos una gran familia y la voy a pasar, sí, seguramente con Zaira, con mi mamá, con mi novio, con toda la gente que pasé todo el año voy a estar”, explicó.