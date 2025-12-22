Wanda Nara se sumó a la lista de famosas argentinas que venden prendas de lujo de su propio guardarropa en su propio sitio de internet "Wanda Shop".
Wanda Nara comenzó a vender su ropa usada y estallaron las críticas por los precios
Los seguidores quedaron impactados y las críticas estallaron con el "Wanda Shop" de Wanda Nara. Todos los detalles
Al igual que Luciana Salazar, Amalia Granata, Celeste Cid, entre otras, Wanda Nara permite que sus seguidoras y fanáticas adquieran algunos de sus looks más famosos aunque fue el precio el que se robó la atención de los usuarios.
Si bien se trata de ropa de diseñadores internacionales y maisons exclusivas como Balenciaga, los seguidores quedaron impactados con valores como una polera a 5 millones de pesos mientras que la original cuesta 4290 dólares.
Además, Wanda Nara publicó diseños personalizados como una campera de cuero con la inscripción Bad Bitch grabada en su espalda pidiendo más de un millón de pesos por ella, lo que no cayó nada bien entre el público.
La reacción de Wanda Nara al enterarse que pasará Navidad sin sus hijas
Wanda Nara rompió el silencio luego de que la justicia determinara que sus hijas Francesca e Isabella pasen Navidad y Nochebuena con Mauro Icardi y la China Suárez.
“No hablo de eso ya hace rato. No tengo ni idea del expediente. Me parece bárbaro que nos dividamos las fiestas”, arrancó Wanda Nara desde su camioneta acompañada por su novio Martín Migueles.
"No voy a hablar de las chicas, la verdad que no tengo ganas de que sea público sus actividades, son privadas", siguió tratando de no ahondar en el tema.
Además, Wanda Nara reveló cómo pasará las fiestas luego de que trascendiera que antes de que se conociera la decisión del juez a favor de Mauro Icardi la rubia habriá planeado viajar con Martín Migueles y sus hijas a Uruguay para celebrar la Nochebuena en su mansión de Punta del Este.
"Tenemos una gran familia y la voy a pasar, sí, seguramente con Zaira, con mi mamá, con mi novio, con toda la gente que pasé todo el año voy a estar”, explicó.