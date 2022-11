Sin embargo no fueron sus posteos infantiles los que sorprendieron a sus followers sino el atuendo que eligió para su salida nocturna.

panam.jpg La transparencias de Panam que explotaron la red.

Para el fin de semana, Panam pidió la ayuda de sus fans y se animó a lucir un look total black de mini de cuero negra, medias transparentes y blusa al tono. "¿Me ayudan a decidir que look elegir para el fin de semana? Voten chiquipines ¿Pelo atado o pelo suelto?", escribió y sus followers no tardaron en llenarla de elogios.

Mónica Farro a cara lavada

Mónica Farro es otra de las vedettes que recibió propuestas para protagonizar una obra infantil. La rubia reveló que podría participar de una temporada teatral para los niños en la temporada que viene.

Mientras tanto, Mónica Farro volvió a reventar las redes sociales con sus posteos cargados de sensualidad. En medio del furor por las fotos de las famosas en Divas Play, la rubia decidió sumarse a la plataforma.

Al igual que famosas como Florencia Peña, Silvina Escudero y Silvina Luna, Mónica Farro publicará fotos explosivas a las que podrán acceder quiénes paguen la suscripción aunque la rubia sigue regalándole algunos anticipos a sus fans.

En esta oportunidad, Mónica Farro dejó los atuendos sensuales de lado y sorprendió al publicar una foto mostrándose a cara lavada, sin nada de maquillaje y luciendo ropa casual.

monica farro divas play (2).jpg

"Buen martes para todos", escribió Mónica Farro que no necesitó posar en ropa interior para causar delirio entre sus followers que quedaron fascinados con su naturalidad.

Mónica Farro reventó las redes sociales en hilo dental

Siempre osada y atrevida, Mónica Farro suele publicar videos súper picantes aunque esta vez fue por todo al grabarse desde el baño de su casa.

Luciendo un conjunto de lencería animal print, Mónica Farro mostró su lomazo después de ducharse y acompañó el video con un mensaje explosivo para sus fans.

monica farro baño.jpg

"Jugando después de bañarme jajajajaja buenas noches a tod@s", escribió Mónica Farro provocando una catarata de comentarios y elogios en segundos.

