Video: echaron al Puma Rodríguez de un avión porque se puso violento

El popular cantante latinoamericano, José Luis Rodríguez, popularmente conocido como el Puma, protagonizó un confuso y polémico hecho, es que el piloto del avión en el que viajaba lo echó por maltratar a parte del pasaje y del personal a bordo.
El Puma José Luis Rodríguez fue obligado a bajarse de un avión el fin de semana, cuando intentaba volar desde Ecuador hasta Estados Unidos, y se viralizaron los videos de la tensa situación. El video de pedidos de disculpas se viralizó en las redes sociales, pero el clima arriba del avión ya no era el mismo porque la actitud del cantante fue muy reprochable.
“No me siento bien y de parte de la tripulación no me dejan estar acá, primera vez en mi vida”, explicó el cantante parado al frente todos los pasajeros que iban en la aeronave que no podían creer las escenas y la forma de comportarse del cantante.
En ese instante, el comandante de abordo se exasperó y exclamó: “¡Desembarque de mi avión ahorita!”.
Indignado con la desafiante actitud del Puma Rodríguez, el piloto de American Airlines enfatizó: “Usted no puede hacer filmación. Usted estaba muy (irrespetuoso) con nuestros tripulantes”.
En la cadena Telemundo habló su exmánager, Beatriz Parga, quien reveló: “El pasajero que iba al lado del Puma se molestó por su maletín en el que llevaba su medicina que toma tras un trasplante pulmonar”.
Es que según trascendió, el Puma no quiso mover su valija y desató el escándalo que recordó el estribillo de uno de sus hits más famosos: “Ay, Diosito santo, bajámela del cielo...”, entre otras.
El discurso de José Luis Rodríguez habría sido a modo de disculpas por su mala actitud, pero ya era demasiado tarde. Por su forma de ser y sus malos modales, los pasajeros pasaron un mal momento en pleno vuelo.
