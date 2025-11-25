Video: echaron al Puma Rodríguez de un avión porque se puso violento

En ese instante, el comandante de abordo se exasperó y exclamó: “¡Desembarque de mi avión ahorita!”.

Indignado con la desafiante actitud del Puma Rodríguez, el piloto de American Airlines enfatizó: “Usted no puede hacer filmación. Usted estaba muy (irrespetuoso) con nuestros tripulantes”.

Escándalo en pleno vuelo. Bajaron al "puma" Rodríguez de un avión de American Airlines tras un altercado con la tripulación por una valija que no quiso mover y por supuesta medicación que llevaba, según dijo el cantante que pidió disculpas varias veces pero no alcanzó y lo…

En la cadena Telemundo habló su exmánager, Beatriz Parga, quien reveló: “El pasajero que iba al lado del Puma se molestó por su maletín en el que llevaba su medicina que toma tras un trasplante pulmonar”.

Es que según trascendió, el Puma no quiso mover su valija y desató el escándalo que recordó el estribillo de uno de sus hits más famosos: “Ay, Diosito santo, bajámela del cielo...”, entre otras.

El discurso de José Luis Rodríguez habría sido a modo de disculpas por su mala actitud, pero ya era demasiado tarde. Por su forma de ser y sus malos modales, los pasajeros pasaron un mal momento en pleno vuelo.

Fuente: ciudad.com.ar