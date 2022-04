Te puede interesar: Brenda Asnicar se abrió el tapado y reventó internet

Sin embargo, salió a aclarar la situación poco después y Brenda Asnicar explicó: "Ese día fui con una amiga a tomar algo a un bar de la Avenida Collins. Nos pidieron el documento para vendernos una copa de vino, así son las normas en USA y está muy bien. Pero no les sirvió el documento argentino que portaba para mostrar en estos casos y me pidieron el pasaporte que no llevaba conmigo por motivos obvios de seguridad. Sí tenía fotos del mismo y también el registro de conducir y otros documentos que acreditan mi identidad, mi mayoría de edad, y otros datos personales".

Brenda Asnicar.jpg No es la primera vez que Brenda Asnicar mete look sado.

Además detalló que "A partir de allí todo se tornó raro y con mi amiga nos sentimos maltratadas y discriminadas, ya que no parecían darle el mismo trato al resto de los consumidores del lugar. Pedimos hablar con el responsable del bar y, ante la negativa, preguntamos el nombre de la persona cuya actitud discriminatoria provocó la situación para dejar asentada una queja por el maltrato recibido, pero se negaron".

Una vez pasado el mal trago (mejor dicho el que esa noche no pudo tomar -cuack-) Brenda siguió con su actividad en las redes sociales. Esta vez metió un corto pero picante video en ropa interior como parte de un canje publicitario.

Pero la sensualidad de las imágenes en ropa interior hizo que las reacciones se multiplicaran y ardieran las pantallas.

No es la primera vez que Brenda publica posteos ardientes. Las fotos de su perfil de instagram así lo demuestran.

Brenda Asnicar 2.jpg Siempre linda sexy. Brenda Asnicar y un vestido que le queda pintado.

Brenda Asnicar 3.jpg Sip, Brenda también se ha animado a hacer topless en Instagram.