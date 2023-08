flavia palmiero verde seco 1.jpg Verde militar, ajustadísima y bandó, Flavia Palmiero adelantó la enteriza más audaz para este verano.

Atenta a las últimas tendencias y estilos que están causando sensación en las costas europeas, Flavia Palmiero se la jugó y eligió una serie de diseños con colores vibrantes, accesorios y escotes mega jugados.

Desde la playa, Flavia Palmiero mostró una de sus nuevas enterizas y causó sensación. De color verde seco, ajustadísima y con corte bandó, el diseño revolucionó a sus seguidores que días antes habían quedado enloquecidos con su modelo color blanco con recortes en la espalda.

Flavia Palmiero y sus enterizas más salvajes

Flavia Palmiero sigue con la promoción de su marca de bikinis y trajes de baño y ahora ha sorprendido con una selección de sus enterizas favoritas.

Luciendo modelos animal prints, lisos y de colores vibrantes, Flavia Palmiero presumió su lomazo y acompañó su álbum con una importante reflexión. " Acá me tienen. Modelando y usándo el diseño Portofino. Es sexy y cómodo. Enterizos son un gran aliado para todo", comenzó.

"Uno busca verse bien y lo que favorece es liberarse de la crítica constante. Una cosa es no me gusta. Que sobre gustos no hay nada escrito. Y otra diferente es sentirse bajo la presión permanente de la mirada del otro. Lo que siento y creo que favorece es sentirse bien y ponerse lo que te guste. Eso le luce a todos", cerró junto al posteo que inmediatamente se llenó de eligos como "Espléndida", "Bomba muy sexy", "Estás hecha una tigresa", entre otros.

Flavia Palmiero se sumó al "BarbieCore"

Flavia Palmiero subió fotos desde la pileta y sorprendió con el diseño que eligió.

La rubia arrasó con una enteriza rosada estilo Barbie y los elogios no tardaron en llegar. "Sos una Barbie infernal", "Cada vez más bomba", "Regia", escribieron sus seguidores fascinados.

La figura infartante de Flavia Palmiero

Nadie puede negar que a los 56 años, Flavia Palmiero tiene una figura envidiable. Ella misma se encarga de demostrarlo en sus redes sociales, en las que aprovecha para modelar los modelos de bikini de su empresa.

Amante de la comida sana y de la gimnasia, Flavia Palmiero siempre ha sabido mostrarse muy elegante y sensual. No le cuesta mucho, posee un cuerpo estilizado y que es la envidia de muchas personas.

Los mismos seguidores de Flavia Palmiero se lo hacen saber en cada una de sus publicaciones: "Sos preciosa", "Esta mas fuerte que picadura de aguavivas", "Parece de 22", "Que hermoso bomboncito", fueron algunos de los comentarios recibidos por la actriz, conductora y empresaria.

