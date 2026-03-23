Gran Hermano: una importante participante abandona la casa por un motivo irrevocable

Lo cierto es que el rumor sonó con fuerza en las últimas horas, pero los grandes referentes tuiteros del reality de Telefe -Pabloschi y Tronk- lo dan como un hecho: la tucumana hará uso de la puerta giratoria.

Según lo que trascendió en las últimas horas (especialmente comentado en A la Barbarossa, el ciclo que Georgina Barbarossa conduce en Telefe), su deseo de abandonar la casa se debe principalmente a fuerte quiebre emocional luego de una caliente pelea con Manuel Ibero.

Además, Solange entró con una mochila pesada: su escandaloso divorcio de Marcelo Da Corte. Desde que entró, la actual pareja de su ex (Lautaro Marchesini) no paró de atacarla en redes y en programas como LAM, acusándola de "mala madre" y de "vivir de ellos". Ese ruido externo, sumado al aislamiento, parece haberla saturado.

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A diferencia de su otro paso por Gran Hermano, Solange ahora tiene una hija. Si bien las peleas con Manuel y el clima hostil de la casa fueron el "detonante" del momento, el motor principal de su angustia es la distancia con su hija Delfina.

Pabloschi, también conocido como el "gurú de las eliminaciones", manifestó: "Se va Solange, nos merecemos mil novios de Lizardo y que termine en una semana esta garcha #GranHermano", visiblemente indignado porque Sol es una de las participantes que más vida le otorga al juego.

En tanto, Tronk simplemente se encargó de revelar que "Solange abandona GranHermano", sin más comentarios al respecto.

Fuente: minutouno.com