"¡Vení que te espero, larga ...!", Carmen Barbieri explotó contra Jorge Rial

La historia detrás del picante cruce entre Carmen Barbieri y Jorge Rial

"Evité que fuera presa por evasión de impuestos", dijo el conductor furioso con la conductora de Mañanísima luego de que Carmen hablará de su separación y recodara el año que Rial la echo de América.

Lejos de dejar pasar su comentario, Carmen Barbieri redobló la apuesta y le dijo de todo a Jorge Rial.

Carmen Barbieri desafió a Jorge Rial

"Despertaron al monstruo de Rial. Yo no le tengo miedo a nadie. Desde que estuve a punto de morir, dije 'el universo me dio una oportunidad más. ¿Qué me voy a enojar?'", comenzó diciendo Carmen.

"No iba a ir presa. Yo esto nunca lo conté, pero sí le agradecí a Rial, aunque diga cualquier cosa de mí. No me importa", siguió recordando su incidente.

"Jorge, decí lo que quieras, lo más feo, lo más negro, lo más profundo. Vení, vení, no te quedes con las ganas, pensando que soy mujer y que hay que cuidarla. Largá todo. Vení que te espero", expresó Carmen, desafiante.

Jorge Rial habló de su separación

Tras varias semanas de rumores, Jorge Rial habló en su programa de radio y confirmó este jueves su separación de Romina Pereiro. El conductor y la nutricionista le pusieron fin a su relación tras tres años de casados.

"Con Romi estamos separados. Fue una decisión que tomamos los dos. A veces el amor solo y profundo no alcanza, sobre todo en un año muy difícil como el anterior", comenzó diciendo el conductor en su programa radial, Argenzuela.

"La pandemia, personalmente, a mí me partió psicológica y físicamente. Pensé que no iba a pasar, pero pasó", siguió sobre los motivos que llevaron a la crisis y separación.

Aunque asumió que extraña su hogar y la vida familiar que había logrado con Romina y sus respectivas hijas: "Claro que extraño. Fui al primer día de clases. Extraño a las chicas, son mis hijas, son mi familia".