¡Explotó todo! Habló Alejandra Quevedo la supuesta novia de Rial: "Estoy sufriendo ..."

"Vengo padeciendo violencia sistemática como mujer, profesional, no solo hacia mí sino también hacia mi expareja y mis seres queridos. (…) Hace varios días que estoy sufriendo ataques misóginos. En pleno Siglo XXI poner a una mujer como 'robamaridos' ya es inadmisible. E insisto, es un hecho que no tiene que ver con la realidad", continuó.

"Soportar que me sexualicen e utilicen imágenes mías falsas y que me pongan como objeto al lado de un hombre poderoso recién separado me indigna y enoja porque formo parte de una colectiva de mujeres que defienden nuestros de hace rato. Les agradezco a los colegas que se acercaron, entiendo cuál es el juego mediático, pero esta mujer les pide por favor respeto", cerró indignada.

Los supuestos encuentros entre Jorge Rial y Alejandra Quevedo

Yanina Latorre publicó un hilo dando todos los detalles de la separación de Jorge Rial y Romina Pereiro y el comienzo del romance entre Rial y Quevedo.

“Él se muda a Palacio Cabrera, donde se encuentra con sus nuevas conquistas. Entre ellas, Alejandra Quevedo. Periodista de Radio 10”, comenzó explicando Yanina.

"JR y Quevedo se encontraban en Palacio Cabrera, muchas veces después de hacer Instalate (en America)", y aclaró que “dejaron de verse cuando Ángel de Brito confirmó el divorcio porque parece que Romina puso el grito en el cielo. Y como el divorcio no está firmado, JR teme que se le complique".

El divorcio de Jorge Rial y Romina Pereiro

“El divorcio ya está cerrado. La semana que viene ya podrían firmar. Romina aceptó sin leer. Está buscando departamento. JR le ofreció un departamento que a ella le pareció chico, por eso sigue buscando. La casa donde vivían en Belgrano R está en venta", sumó la angelita sobre los trámites entre Rial y Romina Pereiro.

"JR está cuidando mucho todo, porque si sale rápido el divorcio, va a aparecer 'la nueva'. Y el divorcio no fue por una tercera persona", aclaró Latorre. “En octubre ya estaban separados, y él en noviembre se fue de la casa. El divorcio se lo pidió hace dos meses”, reiteró.

"JR y Quevedo no se muestran. Ella lo va a ver seguido después de su programa que termina a la 1 am. Pero no se queda, vuelve a su casa porque tiene una hija. JR y Quevedo se conocieron por (su ex novia Agustina) Kämpfer, y además él se tatúa con el ex de ella”, agregó.

En cuanto a las fotos, las redes estallaron en comentarios por el parecido físico entre Alejandra Quevedo y Romina Pereiro.