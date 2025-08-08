¡Venganza! ¿Mauro Icardi hará la publicidad de una marca de hamburguesas?

"Hay una empresa de publicidad, me comuniqué con ellos, los que se encargan de hacer la campaña de una casa de hamburguesas”, explicó. “Tienen una hamburguesa que es la XXL, y le acercaron a los representantes de Icardi una propuesta para que él haga una campaña de la hamburguesa XXL”, agregó el periodista.

La foto de Mauro Icardi y la China Suárez que estalló la furia: "Verguenza ajena"

La China Suárez y Mauro Icardi siguen demostrando su amor públicamente luego del escándalo que se generó por la viralización de videos íntimos del futbolista.

Desde su nueva vida en Turquía, la China Suárez y Mauro Icardi no paran de mostrar todos los detalles de su lujoso día a día, subiendo la vara cada vez más.

Ahora, la pareja disfrutó de una tarde de spa y la China Suárez aprovechó la ocasión para fotografiar a Mauro Icardi mientras se afeitaba, capturando el momento íntimo en su cámara.

Fue el mismo Mauro Icardi quien subió las fotos a su cuenta de Instagram. "Mi fotógrafa favorita", escribió Mauro Icardi junto al álbum y las críticas estallaron. "Verguenza ajena", "Tienen delirio místico", "Ella flashea Rincón de luz", "Ridículos", fueron algunos de los comentarios que dejaron los followers.

Mauro Icardi presumió cómo le queda la microbikini taparrabos a la China Suárez: "Mi reina"

En esta oportundiad, fue Mauro Icardi quien una vez más presumió a su flamante novia publicando una imagen de la China Suárez en microbikini.

Desde un yate y con el atardecer de fono, la China Suárez posó en un modelo negro de bombacha taparrabos, rodete y al natural.

"Mi reina hermosa", escribió Mauro Icardi quien el día anterior celebró el cumpleaños de Amancio Vicuña, el hijo de la actriz con Benjamín Vicuña.