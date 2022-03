"¡Uyy que pedazo de morocha!", Sol Pérez se puso la de cuero y apabulló

En esta oportunidad, la ex chica del clima decidió resaltar su espectacular figura con una serie de fotos desde ele studio de su programa en Canal 26.

sol perez morocha.jpg

Vestida de negro de pies a cabeza, con una mini de cuero, top con hombros al descubierto y sandalias súper altas, Sol Pérez presumió su morocho y los fans no tardaron en comentar: "Uyy que pedazo de morocha", escribieron.

Te puede interesar: "¡Es un matambre!", Wanda Nara posó en micro bikini y ¡no la quisieron publicar!

¿Qué pasó entre Sol Pérez y Guillermo Marín?

Valeria Archimó habló sin filtros de los rumores sobre la supuesta relación entre Guillermo Marín y Sol Pérez cuando todavía el productor estaba en pareja con la bailarina.

Entrevistada por Moria Casán, Valeria recordó cómo fueron los últimos meses junto al empresario teatral y se mostró súper honesta cuando le preguntaron por el vínculo entre su ex y Sol Pérez.

"¿La separación fue crónica de una muerte anunciada?”, quiso saber Moria Casán. “Sí, fue una crónica de una muerte anunciada. Nos empezamos a llevar mal. Trabajábamos juntos, estábamos todo el día juntos… éramos de estar mucho tiempo juntos”, empezó.

“Entre el laburo, las cosas, empezamos a chocar, a llevar los problemas del trabajo a casa. Y después esas cosas no ayudaban”, siguió haciendo referencia a los rumores que lo relacionaban con Sol Pérez.

Lejos de evitar hablar del tema, Valeria habló sin filtro sobre Sol Pérez y su ex marido.

“Cuando me separé, salió eso… no sé si me engañó con Sol Pérez. Pero cuando salió el rumor, lo dudé. Y me lastimó", dijo angustiada.

"Lastima un poco el pensar que saber que estás con una persona… Nosotros ya estábamos mal, pero tal vez lastima a la lealtad, porque estábamos trabajando todos juntos”, recordó sobre la temporada teatral.