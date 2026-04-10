La aliada de Andrea del Boca en Gran Hermano hundió a su hija Anna Chiara

anna chiara gran hermano Anna Chiara entró a la casa de Gran Hermano y explotó todo en el grupo de Andrea del Boca.

Además, la "coach" no dudó en marcar su postura tras la salida de Andrea del Boca. "¿Somos un grupo? Para mí, no. Creo que somos jugadoras solas que saben construir juntas", dijo sin filtros.

¿Qué dijo Anna Chiara del Boca de la salud de su mamá?

Si bien se vieron imágenes del momento de su caída, ahora su hija Anna Chiara del Boca rompió el silencio y dio detalles impactantes del brutal golpe y sus consecuencias en el rostro de Andrea del Boca.

"Ustedes me vieron en el minuto a minuto, y me tuve que comer esta noticia en el vivo, más que nada porque saben que yo soy como la única adulta responsable que estaba con mis abuelas, y me llaman ellas llorando, por ende fue un susto importante. Y salí corriendo al hospital”, contó Anna en su programa de streaming.

andrea anna chiara El estado de Andrea del Boca tras su golpe en Gran Hermano.

Además la joven explicó cómo encontró a su mamá en el hospital. “Los que la conocen saben que es muy pálida, pero estaba más pálida, el rimel corrido, la boca llena de sangre, la paleta desplazada para atrás y le tuvieron que hacer unos puntos”, describió.