Tras la impactante salida de Andrea del Boca de Gran Hermano 2026: Generación Dorada, su hija Anna Chiara del Boca ingresó y provocó toda una revolución.
La aliada de Andrea del Boca en Gran Hermano hundió a su hija Anna Chiara
Anna Chiara del Boca ingresó a la casa de Gran Hermano y estalló la interna en el grupo de Andrea del Boca.
Anna Chiara del Boca fue elegida para entrar a la casa en el "congelados" y sus declaraciones no pasaron desapercibidas para los participantes, en especial, los cercanos a Andrea del Boca.
Una de las integrantes en mostrar su descontento fue Daniela de Lucía. "A todos los que creían que era del grupo de Andrea: Anna entró ayer y no me dijo ni 'mu'. ¿Era del grupo? Era una afinidad, pero claramente no estoy en ningún grupo", lanzó luego de haber sido ignorada por la heredera de Andrea.
Además, la "coach" no dudó en marcar su postura tras la salida de Andrea del Boca. "¿Somos un grupo? Para mí, no. Creo que somos jugadoras solas que saben construir juntas", dijo sin filtros.
¿Qué dijo Anna Chiara del Boca de la salud de su mamá?
Si bien se vieron imágenes del momento de su caída, ahora su hija Anna Chiara del Boca rompió el silencio y dio detalles impactantes del brutal golpe y sus consecuencias en el rostro de Andrea del Boca.
"Ustedes me vieron en el minuto a minuto, y me tuve que comer esta noticia en el vivo, más que nada porque saben que yo soy como la única adulta responsable que estaba con mis abuelas, y me llaman ellas llorando, por ende fue un susto importante. Y salí corriendo al hospital”, contó Anna en su programa de streaming.
Además la joven explicó cómo encontró a su mamá en el hospital. “Los que la conocen saben que es muy pálida, pero estaba más pálida, el rimel corrido, la boca llena de sangre, la paleta desplazada para atrás y le tuvieron que hacer unos puntos”, describió.