Sol Pérez y el arriesgado outfit que todos van a querer copiar este otoño

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¿Qué ventajas tiene el look elegido por Sol Pérez?

La panelista de Gran Hermano Generación Dorada demostró una vez más que se pueden crear looks donde se combine a la perfección el contraste entre lo urbano y lo relajado con lo sensual y estructurado.

Jean oversized con roturas y actitud

El jean que eligió Sol Pérez cuenta con un diseño baggy, con múltiples roturas, capas superpuestas y un aire casi patchwork que rompe con la silueta clásica. Este tipo de denim no busca estilizar desde lo tradicional, sino imponer presencia.

La clave de esta prenda está saber combinarlo, ya que es tan versátil que se adapta a distintos estilos según cómo se combine. Es ideal para quienes se animan a looks más disruptivos y con personalidad.

Esta no es la primera vez que vemos a Sol Pérez con una prenda de jean que busca generar controversia y llamar la atención. Por ejemplo, el año pasado la vimos con un look total denim.

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Corset de encaje: sensual y femenino

En cuanto al corset de encaje, podemos decir que le permitió a Sol Pérez conseguir un look mucho más sofisticado o incluso femenino, ya que es una prenda que sirve para marcar la figura, las curvas.

Al combinarlo con un jean tan llamativo, la conductora consiguió un look espectacular, ya que el corset ordena la silueta, marca la cintura y aporta elegancia, mientras que el denim relaja el conjunto y le da un aire moderno.